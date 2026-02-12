Ολοκληρώθηκε η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ με θέμα την ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κάστρο Alden Biesen στο Βέλγιο.

«Οι ηγέτες της ΕΕ είναι ενωμένοι ως προς την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης του δυναμισμού της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην Ευρώπη», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στο «Χ».

Ο Α. Κόστα ευχαρίστησε τον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι για τη συμβολή του στη συζήτηση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε θέματα ενέργειας, κεφαλαιαγορών και στρατηγικών βιομηχανιών, καθώς και τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα, για την «οπτική» του σχετικά με το μέλλον της Ενιαίας Αγοράς.

Our Leaders’ Retreat on competitiveness has just ended. Let me assure you: In 2026, Europe will deliver. We delivered on defense last year, and we will on competitiveness this year. Follow our press conference live from Alden Biesen. https://t.co/EonaedsCAQ — António Costa (@eucopresident) February 12, 2026

Ακόμα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε στους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, ότι υπήρξε «ομόφωνη συμφωνία» για την προώθηση του προγράμματος απλούστευσης της ΕΕ.

Από την έναρξη της τρέχουσας νομοθετικής θητείας τον Ιούνιο του 2024, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έδωσε προτεραιότητα σε ένα ευρύ φάσμα νομοθετικών προτάσεων που ονομάζονται «ομνίμπους», με σκοπό την απλοποίηση των μεταρρυθμίσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής, οι κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Γερμανίας πρότειναν να καταστεί το ζήτημα της απλοποίησης κεντρικό θέμα συζήτησης, παρουσιάζοντας ένα πολιτικά ενωμένο μέτωπο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

«Μία Ευρώπη, μία αγορά»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποσχέθηκε να παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη «Μία Ευρώπη, μία αγορά» στην επόμενη επίσημη σύνοδο κορυφής τον Μάρτιο.

Πρόκειται για ένα «σχέδιο δράσης» με «λεπτομερή» χρονοδιαγράμματα, στόχους και προθεσμίες για την ενίσχυση και την ενοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, εξήγησε στην συνέντευξη Τύπου.

Ο οδικός χάρτης θα περιλαμβάνει πέντε «δομικά στοιχεία», όπως είπε. Αυτά είναι:

Απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου

Ενιαία αγορά

Ενέργεια

Ψηφιακός τομέας

Εμπόριο

Νέα νομοθετική πρόταση

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφωνούν για τη «σημασία της ταχείας προώθησης του 28ου καθεστώτος εντός του έτους», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Το 28ο καθεστώς θα εισαγάγει ένα νέο νομικό πλαίσιο της ΕΕ που θα προσφέρει στις εταιρείες ένα απλούστερο, ενιαίο σύνολο εταιρικών κανόνων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, ανέφερε ο κ. Κόστα.

Συμφωνία για αλλαγές στους κανόνες συγχωνεύσεων

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ περί συγχωνεύσεων, «ώστε να διευκολυνθεί η ανάδειξη μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλητών στον διεθνή ανταγωνισμό».

Η Επιτροπή εργάζεται αυτή την περίοδο για τη σύνταξη νέων κατευθυντήριων γραμμών με σκοπό την επικαιροποίηση του κανονισμού περί συγχωνεύσεων. Στο παρελθόν, η Γαλλία και η Γερμανία υπήρξαν μακροχρόνιοι υποστηρικτές της χαλάρωσης των κανόνων αυτών, προκειμένου να ευνοηθούν οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις.

«Ανάγκη για μια ενιαία αγορά»

Καθώς έφευγε από το Alden Biesen, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα δήλωσε ότι οι προτάσεις του για περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ είναι ο μόνος τρόπος για να αντισταθούμε στις ολοένα και πιο επιθετικές πολιτικές της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Πρέπει να προχωρήσουμε από 27 σε μία. Η μόνη αποτελεσματική απάντηση σε ό,τι κάνει ο Τραμπ στην Ευρώπη είναι να ενοποιήσουμε την ενιαία αγορά και να προχωρήσουμε από την ενιαία αγορά σε μία αγορά», δήλωσε ο Λέτα.

«Δεν θα υποστηρίξω τα ευρωομόλογα»

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την απόλυτη αντίθεσή του στο κοινό χρέος της ΕΕ, γνωστό και ως ευρωομόλογα.

«Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με αυτό το θέμα, δεν θα υποστηρίξω την ιδέα των ευρωομολόγων. Δεν θέλω να το κάνω. Και ακόμη και αν ήμουν υπέρ, δεν θα μπορούσα λόγω των ορίων δαπανών που επιβάλλει το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο», δήλωσε ο Μερτς στην συνέντευξη Τύπου μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής.

«Έχουμε αναλάβει ευρωπαϊκό χρέος, αλλά αυτές ήταν εξαιρετικές περιστάσεις», συνέχισε, αναφερόμενος στο ταμείο ανάκαμψης COVID-19 και στο δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία. «Ζούμε σε μια εποχή όπου η εξαίρεση γίνεται κανόνας», συνέχισε. «Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα χρήματα που έχουμε».

Ο Μερτς δήλωσε ότι το θέμα του κοινού χρέους δεν συζητήθηκε σε βάθος στη σύνοδο κορυφής και προέβλεψε ότι οι επικείμενες διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ θα είναι «δύσκολες».

Η θέση του έρχεται σε πλήρη αντίθεση με εκείνη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει ζητήσει «ευρωομόλογα προσανατολισμένα στο μέλλον».