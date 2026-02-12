Αιχμές κατά του Γιάννη Παναγόπουλου άφησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

«Κανονικά δεν θα έπρεπε να είμαστε εδώ, και να συζητάμε αυτό το νομοσχέδιο θα έπρεπε να το είχατε ήδη αποσύρει αν όχι για την αντεργατικότητά του αλλά για τον εξής λόγο. Κάθε λέξη του είναι γραμμένη από τους εργοδοτικούς φορείς. Και ποιον άλλον; από τον ελεγχόμενο που έχει κατσικωθεί στην ΓΣΕΕ του κ. Παναγόπουλου. Δεν είχε ενημερώσει καν την ΓΣΕΕ. Είναι δυνατόν αυτή η εν κρυπτώ διαπραγμάτευση με έναν ελεγχόμενο να δεσμεύει εκατομμύρια εργαζόμενους;» επεσήμανε αρχικά ο γραμματέας του ΚΚΕ.

Στη συνέχεια είπε πως «αυτή η ηγεσία δεν εκπροσωπεί κανέναν εργαζόμενο. Είναι νόθοι ξεπουλημένοι, άνθρωποι μόνο της εργοδοσίας. Αυτά που βγαίνουν τώρα στη φόρα είναι η μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Τα γρανάζια του μηχανισμού αυτού θέλουν και το λαδάκι τους για να λειτουργήσουν. Είναι μια συνδικαλιστική μαφία. Υπάρχει κανείς εδώ μέσα που να πέφτει από τα σύννεφα, οι δυνάμεις μας έχουν καταγγείλει το πάρτι δισεκατομμυρίων στην ΓΣΕΕ από το 2013. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ τα έχει καταγγείλει όλα αυτά εδώ με στοιχεία».

Για το ίδιο το νομοσχέδιο που συζητείται ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ είπε ότι «ακόμα και στην ακρόαση φορέων η κυβέρνηση απέκλεισε όλους τους φορείς των εργαζομένων. Κάλεσε μόνο εργοδοσία και τον Παναγόπουλο. Τέτοια αγάπη έχετε για την εργοδοσία. Προσπαθείτε πάλι να μας πουλήσετε φύκια και μεταξωτές κορδέλες. Ο μισθός δεν αρκεί να περάσουν το μήνα. Γεγονός που αποτυπώνεται σε όλο και περισσότερες έρευνες. Παρ΄ ότι πολλές κυβερνήσεις κομπάζουν ότι μας έβγαλαν από τα μνημόνια, καμία δεν επανατοποθέτησε τον κατώτατο μισθό μέσω εθνικής συμφωνίας».

«Βολική αντιπολίτευση»

Ο κ. Κουτσούμπας επιτέθηκε και στα άλλα κόμματα χαρακτηρίζοντας τα «βολική αντιπολίτευση. «Σε όλα τα παραπάνω έχετε την πολύτιμη βοήθεια της βολικής για εσάς αντιπολίτευσης. Δεν την ψήφισαν όλοι, αυτές οι συγκεκριμένες παρατάξεις την ψήφισαν. Για αυτό και δεν έχουν να πουν τίποτα για το νομοσχέδιο. Απλά διαφωνείτε στο ποιος μπορεί να υλοποιήσει την ευρωπαϊκή οδηγία καλύτερα. Το ΠαΣοΚ λέει ότι η ΝΔ έρχεται καθυστερημένα να εφαρμόσει αυτά που πρότεινε. Ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για μικρά βήματα. Για αυτό είστε βολική αντιπολίτευση».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατέληξε τονίζοντας ότι «εμείς δεν βλέπουμε μικρά θετικά βήματα, βλέπουμε μεγάλα βήματα κατά των εργαζομένων. Το νομοσχέδιο σας έχει ήδη καταργηθεί από τους εργαζόμενους. Απαιτεί σκληρή πάλι, μαζικούς οργανωμένους αγώνες και όχι κοινωνικούς διαλόγους.Καταψηφίζουμε συνεπώς το νομοσχέδιο, Κεραμέως – Παναγόπουλου και ΣΙΑ».