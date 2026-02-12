Μετά από μία Πανελλαδική Σύσκεψη, πολλές ημέρες στα μπλόκα και μία σειρά δράσεων σε τοπικό επίπεδο, οι αγρότες παίρνουν τα τρακτέρ τους και αύριο, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου θα κατέβουν στην Αθήνα. Στο πλευρό τους, «δίνοντας έναν κοινό αγώνα, βρίσκονται από την πρώτη στιγμή, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι, οι οποίοι δίνουν τη δική τους μάχη για την επιβίωση», όπως εξηγούν οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στο «Βήμα».

Παράλληλα, η ημερομηνία που επιλέχθηκε να γίνει το συλλαλητήριο, θεωρείται από κάποιους αρκετά ιδιαίτερη. Συγκεκριμένα, η κάθοδος των αγροτών στην πλατεία Συντάγματος, έξω από τη Βουλή, επιλέχθηκε να είναι η Παρασκευή μετά την Τσικνοπέμπτη και κατά τη διάρκεια των πρώτων αποκριάτικων εκδηλώσεων. Κάποιοι εκτιμούν ότι αυτή η ημέρα ενδεχομένως να μην μπορεί να συγκεντρώσει τον κόσμο που θα ανέμεναν, υπό διαφορετικές συνθήκες.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής επιχειρούν, μέσω αυτής της δράσης, να δείξουν για ακόμα μία φορά τη δυσαρέσκειά τους, καθώς και την οργή τους απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία, κατά τους ίδιους, «δεν τους ακούει».

Η πρόσφατη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, με τους κτηνοτρόφους από τα αποσχισθέντα, κυρίως, μπλόκα, που βρέθηκαν στο πρώτο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, πυροδοτεί εκ νέου την ήδη τεταμένη κατάσταση. Γι’ αυτό και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων απηύθυνε κάλεσμα προς τους πολίτες, να βρεθούν στην πλατεία Συντάγματος, έξω από τη Βουλή, στο πλευρό αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων, που προσπαθούν να παραμείνουν στην ύπαιθρο.

Σημειώνεται δε, πως αναμένεται να υπάρξει μικρή αντιπροσωπεία τρακτέρ από τις πιο μακρινές περιοχές, ενώ από Κάστρο Βοιωτίας, Αφίδνες, Αταλάντη και Θήβα θα υπάρχουν περισσότερα.

Το κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων

Με ανακοίνωσή της, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έκανε κάλεσμα και προς τους πολίτες, να στηρίξουν τον αγώνα των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στο συλλαλητήριο που θα γίνει την Παρασκευή, στο κέντρο της Αθήνας.

«Μετά από 55 μερόνυχτα που οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς όλης της χώρας, περάσαμε στα μπλόκα, συνεχίζουμε τον αγώνα με διάφορες μορφές πάλης, αφού η κυβέρνηση, παρά την πίεση, δεν έχει ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας, τα οποία αφορούν την ίδια μας την επιβίωση. Τα λίγα ψίχουλα που, κάτω από την πίεση του αγώνα μας, αναγκάστηκε να υποσχεθεί, χωρίς ακόμα να τα έχουμε πάρει, δε φτάνουν να μας εξασφαλίσουν ούτε μια μικρή παράταση ζωής.

Στα πλαίσια συνέχισης του αγώνα μας, αποφασίσαμε, στην τελευταία πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, στη Νίκαια της Λάρισας, να πραγματοποιήσουμε μεγάλο συλλαλητήριο με συμμετοχή τρακτέρ στην Αθήνα, την Παρασκευή 13 Φλεβάρη, στις 4 μμ, στην πλατεία Συντάγματος. Στον χώρο του συλλαλητηρίου θα παραμείνουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Καλούμε τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους ψαράδες, τους μελισσοκόμους να δώσουν δυναμικό παρόν στο συλλαλητήριο, διατρανώνοντας την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε την αγωνιστική διεκδίκηση των αιτημάτων που προβάλλαμε στα μπλόκα.

Καλούμε τον λαό της Αθήνας, τους εργαζόμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, τις γυναίκες και τη νεολαία να σταθούν στο πλευρό μας, συνεχίζοντας τη συμπαράσταση κι αλληλεγγύη στον αγώνα μας, που εκδήλωσαν σ’ όλη τη διάρκεια των μπλόκων.

Αυτή η μαζική και αταλάντευτη συμπαράσταση κι αλληλεγγύη μάς βοήθησε πάρα πολύ, ώστε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία όλες τις επιθέσεις που οργάνωσε εναντίον μας η κυβέρνηση. Τις συκοφαντίες και τις ύβρεις, τα ρόπαλα και τα χημικά των ΜΑΤ, τις συλλήψεις και τις εισαγγελικές απειλές για μαζικές διώξεις, τις συνεχείς προσπάθειες για υποκίνηση του «κοινωνικού αυτοματισμού».

Ο αγώνας μας δεν αφορά μόνο τη δική μας επιβίωση, αλλά την ποιότητα ζωής κάθε ελληνικής οικογένειας, που θέλει και δικαιούται να έχει φθηνά και ποιοτικά αγροτικά προϊόντα για τη διατροφή της.

Κι ενώ εμείς αναγκαζόμαστε να πουλάμε πολύ φτηνά τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα μας στους εμπόρους, αυτά φτάνουν πανάκριβα στον καταναλωτή.

Οι μόνοι που κερδίζουν είναι οι μεσάζοντες και τα μεγάλα συμφέροντα που ελέγχουν την αγορά.

Η κυβέρνηση δε θέλει να θίξει στο παραμικρό τα συμφέροντα μιας χούφτας εμπόρων και βιομηχάνων, που κερδοσκοπούν ασύστολα σε βάρος και των παραγωγών και των καταναλωτών.

Η πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ και της κυβέρνησης οδηγεί στον αφανισμό του μικρού και μεσαίου παραγωγού, ανοίγοντας τον δρόμο για εισαγωγές προϊόντων αμφιβόλου ποιότητας, που θα φτάνουν πολύ πιο ακριβά στο τραπέζι μας, όπως προωθεί με τις συμφωνίες, τύπου Mercosur και τις «Ελληνοποιήσεις».

Η συρρίκνωση του λαϊκού εισοδήματος, η ακρίβεια, η φορολογική επιβάρυνση, η εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας, η καταπάτηση εργασιακών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, οι κίνδυνοι για την ειρήνη, είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι και μας ενώνουν.

Παλεύουμε για να κρατήσουμε ζωντανή την ύπαιθρο, τα χωράφια και τα ζώα μας, για να μπορούμε να παράγουμε και να ζούμε από τη δουλειά μας και δεν πρόκειται να σταματήσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι να δικαιωθούμε.

Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ – ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!».

Τα αγκάθια παραμένουν

Πολλά είναι τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο πρωτογενής τομέας παραγωγής. Κάθε κλάδος έχει τα δικά του προβλήματα, τα οποία καθιστούν δυσβάστακτη την επιβίωση των επαγγελματιών στην ύπαιθρο. Ωστόσο, τρία είναι τα βασικά «αγκάθια» που μέρα με τη μέρα φαίνεται να δημιουργούν περαιτέρω πιέσεις.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο επίκεντρο

Η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και η πλήρης απονομή δικαιοσύνης, μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, με τις παράνομες επιδοτήσεις, αποτελούν ένα από τα ζητήματα που τέθηκαν ψηλά στην ατζέντα των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, στις συζητήσεις τους με την κυβέρνηση. Οι άνθρωποι της παραγωγής επισημαίνουν ότι η διαφάνεια και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του οργανισμού συνιστούν βασική προϋπόθεση για τη στήριξη όσων δραστηριοποιούνται πραγματικά στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα.

Όπως τονίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε δηλώσεις τους στο «Βήμα», την ώρα που οι ίδιοι δίνουν καθημερινό αγώνα για να παραμείνουν στο επάγγελμα και να βιοπορίζονται από αυτό, διαπιστώνουν ότι υπήρξαν άτομα, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν τους ελλιπείς ελέγχους και τις αδυναμίες του συστήματος, λαμβάνοντας παράνομες επιδοτήσεις για ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, που ουδέποτε διέθεταν.

Το γεγονός αυτό, όπως σημειώνουν, όχι μόνο στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και αδικεί τους συνεπείς παραγωγούς, αλλά υπονομεύει συνολικά την αξιοπιστία του συστήματος ενισχύσεων. «Βλέπουμε ανθρώπους να πλουτίζουν παράνομα, ενώ εμείς παλεύουμε να επιβιώσουμε», αναφέρουν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι αυτή η κατάσταση κάνει την «οργή τους να ξεχειλίζει» και εντείνει το αίσθημα αδικίας στον αγροτικό κόσμο.

Παράλληλα, ζητούν ουσιαστικούς και διαρκείς ελέγχους, επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές και εθνικές ενισχύσεις θα κατευθύνονται αποκλειστικά σε όσους τις δικαιούνται πραγματικά.

Στην ατζέντα και η Mercosur

Εντονη δυσαρέσκεια προκαλεί η εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας και πολιτικής αντιπαράθεσης. Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα εκφράζουν σοβαρούς φόβους ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό από εισαγόμενα προϊόντα, απειλώντας άμεσα την ελληνική παραγωγή και τη βιωσιμότητα πολλών κλάδων της αγροτικής οικονομίας — ένα επιχείρημα που έχει καταστεί κεντρικό στοιχείο στη διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση και τις ευρωπαϊκές πολιτικές ελίτ.

Παρά τις προσπάθειες των υποστηρικτών της για προώθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από δεκαετίες διαπραγματεύσεων, η τελική εφαρμογή της συμφωνίας έχει προς το παρόν «παγώσει», καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την παραπομπή της στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για έλεγχο συμβατότητας με τις Συνθήκες της ΕΕ. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, με πιθανό αντίκτυπο στις συνολικές προθεσμίες και προτεραιότητες της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ανησυχίες των ελληνικών παραγωγικών φορέων, που υποστηρίζουν ότι η απελευθέρωση των εισαγωγών από χώρες της Mercosur, χωρίς αποτελεσματικούς μηχανισμούς προστασίας, θα αυξήσει σημαντικά τον ανταγωνισμό για εγχώρια προϊόντα. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς φοβούνται ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση τιμών και πιέσεις στα εισοδήματά τους, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τομείς, όπως τα κτηνοτροφικά και φυτικά προϊόντα, ενώ παράλληλα ενδέχεται να υπονομεύσει την περιφερειακή ανάπτυξη και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων «θερίζει»

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία πλήττει το ζωικό κεφάλαιο και προκαλεί σοβαρές απώλειες στον κτηνοτροφικό κόσμο. Οι κτηνοτρόφοι επισημαίνουν ότι η εξάπλωση της ασθένειας έχει άμεσο και πολυεπίπεδο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους, καθώς οδηγεί σε απώλειες παραγωγής, αυξημένο κόστος και ανασφάλεια για το μέλλον του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν από την πολιτεία τη λήψη άμεσων και συγκεκριμένων αποφάσεων αναφορικά με τον εμβολιασμό των ζώων, τονίζοντας ότι η έγκαιρη και οργανωμένη αντιμετώπιση της ασθένειας είναι κρίσιμη, τόσο για τη διασφάλιση του εισοδήματός τους όσο και για την υγεία και την ασφάλεια της ζωικής παραγωγής συνολικά. Όπως υπογραμμίζουν, η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου, με ανυπολόγιστες συνέπειες για ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι θέτουν ζήτημα επαρκούς αποζημίωσης για όσους έχουν ήδη πληγεί, αλλά και ενίσχυσης των ελέγχων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και περιορισμού της ευλογιάς.

Η απάντηση των Εργατικών Συνδικάτων στο κάλεσμα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και του πρωτογενούς τομέα παραγωγής απάντησαν θετικά στο κάλεσμα για «κοινό αγώνα ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο που πλήττει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ). Το νομοσχέδιο αυτό, που επιχειρεί να νομιμοποιήσει την αποδυνάμωση των ΣΣΕ και να πλήξει βασικά εργασιακά δικαιώματα, είναι απαράδεκτο και πρέπει να αποσυρθεί άμεσα».

Επεσήμαναν πως, «με δυναμική κινητοποίηση και μαζική συμμετοχή στο μεγάλο συλλαλητήριο που οργανώνεται την Παρασκευή στην Αθήνα, όπου θα εκφράσουμε ενωμένα τη φωνή μας στο Σύνταγμα ενάντια στα σχέδια που υπονομεύουν το δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση και στη βιώσιμη εργασία. Η κινητοποίηση αυτή έχει διαμορφωθεί ως κοινό βήμα με τους αγρότες, οι οποίοι με τα τρακτέρ τους κατεβαίνουν στην πρωτεύουσα για να ενισχύσουν την πάλη υπέρ της δικαιοσύνης και της κοινωνικής ευημερίας.

Αυτό το κάλεσμα ενώνει τις δυνάμεις των εργαζομένων και των παραγωγικών στρωμάτων της χώρας σε μια κοινή πορεία διεκδίκησης δίκαιων συνθηκών εργασίας, κατοχυρωμένων συλλογικών δικαιωμάτων και σεβασμού του ρόλου των ΣΣΕ ως πυλώνων που εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες για όλους.

Είναι ώρα να σταθούμε ενωμένοι — εργαζόμενοι, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες — για να απαιτήσουμε νομοθεσίες που προάγουν την κοινωνική σταθερότητα, την παραγωγική ανάπτυξη και τη συλλογική δύναμη στην αγορά εργασίας».