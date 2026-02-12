Ένταση επικράτησε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου έξω από το γραφείο του εισαγγελέα στη Σιόν, κατά την τέταρτη ημέρα που οι ιδιοκτήτες του μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά κλήθηκαν να καταθέσουν σχετικά με την τραγωδία της Πρωτοχρονιάς, όπου 41 νέοι άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο από φωτιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια πάρτι.

Οι Ζακ και Τζέσικα Μορέτι έφτασαν συνοδευόμενοι από περιορισμένη αστυνομική δύναμη και τους δικηγόρους τους, αλλά η παρουσία τους προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων, οι οποίες είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί. Φορώντας ρούχα με φωτογραφίες των αγαπημένων τους, οι συγγενείς εκδήλωσαν την οργή τους, φωνάζοντας και κατευθυνόμενοι απειλητικά προς τους Μορέτι, φτάνοντας μέχρι το να τους πιέσουν στον τοίχο.

Μία μητέρα απευθυνόμενη στους ιδιοκτήτες ξέσπασε: «Είστε η μαφία, πληρώσατε 200.000 φράγκα και τελείωσε. Πώς κοιμάστε το βράδυ; Πού είναι ο γιος μου;» Ο Ζακ Μορέτι προσπάθησε να απαντήσει, λέγοντας: «Δεν υπάρχει μαφία, είμαι εργάτης. Λυπάμαι, θα αναλάβουμε την ευθύνη, είμαστε εδώ για τη δικαιοσύνη».

🇨🇭🔥 Des familles de victimes de l’incendie de Crans-Montana, complètement dévastées, ont confronté les Moretti devant le Ministère public à Sion (VS). (Blick) pic.twitter.com/IE4RJ0GTR9 — SuisseAlert (@SuisseAlert) February 12, 2026

Σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις του, ο Ζακ Μορέτι τόνισε ότι αν οι εγκαταστάσεις του μπαρ δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας, η ευθύνη θα έπρεπε να βαρύνει τους αρμόδιους φορείς που δεν πραγματοποίησαν τους απαραίτητους ελέγχους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η οικογένεια του μπαρ συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και ότι στόχος τους είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα θύματα.

La strage di Crans-Montana. Iconiugi #Moretti sfiorano il linciaggio. All’arrivo per l’udienza di Sion li aspettavano alcuni familiari delle vittime.#Tg1 pic.twitter.com/je99bZDZLd — Tg1 (@Tg1Rai) February 12, 2026

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις συζητήσεις για τα πρότυπα ασφαλείας σε χώρους διασκέδασης, καθώς και για το πώς οι αρμόδιοι φορείς ελέγχουν την τήρησή τους, με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί με αγωνία τη δικαστική διαδικασία. Οι οικογένειες των θυμάτων παραμένουν αποφασισμένες να απαιτήσουν απαντήσεις και δικαίωση για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ οι αρχές εντείνουν τις έρευνες για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.