Η μικρή ορεινή πόλη Tumbler Ridge στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά συγκλονίστηκε την Τρίτη από μία από τις πιο πολύνεκρες σχολικές επιθέσεις των τελευταίων ετών στη χώρα, όταν μια 18χρονη γυναίκα σκότωσε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες ακόμη.

Η αστυνομία δηλώνει ότι τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Η φερόμενη ως δράστιδα είχε σκοτώσει προηγουμένως τη μητέρα και τον ετεροθαλή αδελφό της σε κατοικία της περιοχής πριν μεταβεί στο σχολείο, ενώ οι αρχές είχαν έρθει σε επαφή μαζί της στο παρελθόν για ζητήματα ψυχικής υγείας.

Σε όλο τον Καναδά, οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες την Τετάρτη, ενώ ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ και άλλοι πολιτικοί ηγέτες απέτισαν φόρο τιμής στο κοινοβούλιο με ομιλίες και ενός λεπτού σιγή. Η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας κήρυξε την Πέμπτη ημέρα πένθους.

κολουθούν όσα είναι γνωστά μέχρι στιγμής για την επίθεση, τη φερόμενη δράστιδα, τα θύματα και την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ποια είναι τα θύματα;

Μια εκπαιδευτικός, τρεις μαθήτριες, δύο μαθητές και δύο συγγενείς της φερόμενης δράστιδας σκοτώθηκαν στην επίθεση, ανακοίνωσε η αστυνομία την Τετάρτη.

Οι τρεις μαθήτριες ήταν 12 ετών, ενώ οι δύο μαθητές ήταν 12 και 13 ετών, σύμφωνα με τη λοχία Βανέσα Μαν.

Οι δύο συγγενείς που βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι ήταν η μητέρα και ο ετεροθαλής αδελφός της υπόπτου.

Η οικογένεια της 12χρονης μαθήτριας του Tumbler Ridge, Κάιλι Σμιθ, επιβεβαίωσε ότι ήταν ανάμεσα στα θύματα. Ο πατέρας της, Λανς Γιανγκ, δήλωσε στο καναδικό δίκτυο CTV ότι ήταν «μια υπέροχη ψυχή» και κάλεσε τους γονείς να λένε στα παιδιά τους κάθε μέρα ότι τα αγαπούν.

«Κρατήστε τα παιδιά σας σφιχτά, πείτε τους ότι τα αγαπάτε κάθε μέρα. Ποτέ δεν ξέρετε, ποτέ δεν ξέρετε», είπε κλαίγοντας.

Μεταξύ των σοβαρά τραυματισμένων είναι και η 12χρονη Μάγια Έντμοντς, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Βανκούβερ, αφού δέχθηκε πυροβολισμούς στο κεφάλι και στον λαιμό, σύμφωνα με ανάρτηση της μητέρας της σε σελίδα GoFundMe που επιβεβαιώθηκε από το CNN.

«Η 12χρονη κόρη μου δίνει μάχη για τη ζωή της ενώ προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες», έγραψε η μητέρα της, Σία Έντμοντς, προσθέτοντας ότι κρατιέται από «μια μικρή ελπίδα».

Ο αριθμός των θυμάτων αναθεωρήθηκε την Τετάρτη σε οκτώ, χωρίς να περιλαμβάνεται η δράστιδα. Αρχικά οι αρχές ανέφεραν εννέα νεκρούς, αλλά αργότερα διευκρίνισαν ότι ένα άτομο που θεωρούνταν νεκρό είχε τελικά επιβιώσει.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τις ταυτότητες των θυμάτων ή των τραυματιών.

Ποια είναι η φερόμενη δράστιδα;

Η αστυνομία ταυτοποίησε τη φερόμενη δράστιδα ως την Τζέσι Βαν Ρούτσελααρ, 18 ετών, κάτοικο του Tumbler Ridge, η οποία είχε εγκαταλείψει το σχολείο πριν από περίπου τέσσερα χρόνια.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν επισκεφθεί επανειλημμένα την κατοικία της τα προηγούμενα χρόνια, λόγω ανησυχιών για την ψυχική της υγεία. Η πιο πρόσφατη επίσκεψη έγινε την περασμένη άνοιξη, εξαιτίας ανησυχιών για αυτοτραυματισμό.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής επίτροπος της αστυνομίας Ντουέιν ΜακΝτόναλντ, η ύποπτη είχε κατά καιρούς συλληφθεί για αξιολόγηση και παρακολούθηση της κατάστασής της. Όπλα είχαν κατασχεθεί από το σπίτι, αλλά αργότερα επιστράφηκαν μετά από αίτημα του ιδιοκτήτη.

Σε ερώτηση για το αν η Βαν Ρούτσελααρ ήταν τρανς, η αστυνομία δήλωσε ότι την αναγνωρίζει «όπως η ίδια επέλεγε να αυτοπροσδιορίζεται δημόσια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Ο ΜακΝτόναλντ ανέφερε ότι γεννήθηκε βιολογικά άνδρας και πριν από περίπου έξι χρόνια ξεκίνησε τη μετάβαση σε γυναίκα.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είχε υποστεί εκφοβισμό στο σχολείο λόγω της μετάβασής της, ούτε έχει βρεθεί κάποιο σημείωμα ή άλλη επικοινωνία που να εξηγεί τα κίνητρα της επίθεσης.

Πώς εξελίχθηκε η επίθεση;

Οι αρχές εκτιμούν ότι η δράστιδα σκότωσε πρώτα τη μητέρα και τον ετεροθαλή αδελφό της στο σπίτι και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο σχολείο.

Η αστυνομία έλαβε ειδοποίηση για ενεργό ένοπλο στο σχολείο στις 14:20 τοπική ώρα την Τρίτη και έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

Στις 14:30 ενεργοποιήθηκε συναγερμός στο σχολείο και δόθηκε εντολή για lockdown. Μαθητής δήλωσε ότι εκείνος και οι συμμαθητές του οχύρωσαν την αίθουσα με θρανία.

Την ίδια ώρα, συγγενής της υπόπτου ειδοποίησε γείτονα για το περιστατικό στο σπίτι, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία.

Η δράστιδα βρέθηκε νεκρή στο σχολείο από φερόμενο αυτοπροκαλούμενο τραύμα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα θύμα σε κλιμακοστάσιο και άλλα στη βιβλιοθήκη.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και περίπου 25 χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

Η αντίδραση της κοινότητας

Εκατοντάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης σε πλατεία του Tumbler Ridge, κρατώντας κεριά και αφήνοντας λουλούδια.

Ο δήμαρχος Ντάριλ Κρακόβκα δήλωσε συγκινημένος ότι η πόλη είναι «μια μεγάλη οικογένεια».

«Όλοι θα πενθήσουν στο Tumbler Ridge», είπε. «Να ακούτε όταν κάποιος χρειάζεται να τον ακούσετε, να προσφέρετε τον ώμο σας όταν κάποιος τον χρειάζεται. Δώστε σε κάποιον μια αγκαλιά».

Το Tumbler Ridge είναι μια μικρή πόλη 2.400 κατοίκων, στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1980 ως κοινότητα εξόρυξης άνθρακα.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι πρόκειται για μια κοινότητα που, ακόμη και στις δυσκολίες, φροντίζει να μην μένει κανείς πίσω.