Δέκα άτομα έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένης της δράστριας, μετά από πυροβολισμούς που άνοιξε μια γυναίκα σε γυμνάσιο στη δυτική Καναδά την Τρίτη, πριν στρέψει το όπλο προς τον εαυτό της, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έξι άτομα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε ένα γυμνάσιο στην πόλη Tumbler Ridge της Βρετανικής Κολομβίας. Την ίδια ώρα ώρα άλλα δύο άτομα βρέθηκαν νεκρά σε μια κατοικία που πιστεύεται ότι συνδέεται με το περιστατικό. Επιπρόσθετα, ένα ακόμα άτομο πέθανε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο, σύμφωνα με την Βασιλική Καναδική Αστυνομία.

Τουλάχιστον δύο άλλα άτομα νοσηλεύονται με σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή τραύματα, ενώ έως και 25 άτομα έλαβαν περίθαλψη για τραύματα που δεν απειλούσαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η δράστρια βρέθηκε επίσης νεκρή με την αστυνομία να κάνει λόγο για αυτοτραυματισμό. Σύμφωνα με τις Αρχές δεν υπάρχουν άλλοι ύποπτοι για την επίθεση. Ο επιθεωρητής της αστυνομίας Ken Floyd δεν ανέφερε πόσα από τα θύματα ήταν ανήλικοι.

Κάρνεϊ: «Είμαι συγκλονισμένος»

Το Tumbler Ridge είναι ένας απομακρυσμένος δήμος με πληθυσμό περίπου 2.400 κατοίκων στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων στη βόρεια Βρετανική Κολομβία, περίπου 1.155 χλμ. (717 μίλια) βορειοανατολικά του Βανκούβερ. Οι εικόνες της πόλης δείχνουν ένα χιονισμένο τοπίο γεμάτο πεύκα.

«Πολλοί τραυματίες και νεκροί βρέθηκαν μέσα στο σχολείο καθώς οι αστυνομικοί προχωρούσαν στην περιοχή», δήλωσε ο Floyd στους δημοσιογράφους. «Εξακολουθούμε να διαχωρίζουμε τα θύματα και δεν έχω πληροφορίες για το αν ο αριθμός τους θα αυξηθεί. Η σκηνή ήταν πολύ δραματική και υπάρχουν πολλά θύματα που εξακολουθούν να δέχονται περίθαλψη», είπε ο Floyd.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι δήλωσε σε ανακοίνωσή του στο X: «Είμαι συγκλονισμένος από τη φρικτή ένοπλη επίθεση που έλαβε χώρα σήμερα στο Tumbler Ridge της Βρετανικής Κολομβίας. Οι προσευχές και τα θερμά μου συλλυπητήρια πηγαίνουν στις οικογένειες και τους φίλους που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα από αυτές τις φρικτές πράξεις βίας».

I am devastated by today’s horrific shootings in Tumbler Ridge, B.C. My prayers and deepest condolences are with the families and friends who have lost loved ones to these horrific acts of violence. I join Canadians in grieving with those whose lives have been changed… — Mark Carney (@MarkJCarney) February 11, 2026

Μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στον Καναδά

Τον Απρίλιο του 2020, ένας 51χρονος άνδρας μεταμφιεσμένος με αστυνομική στολή και οδηγώντας ένα ψεύτικο αστυνομικό αυτοκίνητο πυροβόλησε και σκότωσε 22 άτομα σε μια 13ωρη έξαλλη δράση στην επαρχία της Νέας Σκωτίας στον Ατλαντικό, πριν η αστυνομία τον σκοτώσει σε ένα βενζινάδικο περίπου 90 χιλιόμετρα (60 μίλια) από τον τόπο των πρώτων του φόνων.

Στη χειρότερη σχολική επίθεση με πυροβολισμούς στον Καναδά, τον Δεκέμβριο του 1989, ένας ένοπλος σκότωσε 14 μαθήτριες και τραυμάτισε 13 στο Ecole Polytechnique στο Μόντρεαλ του Κεμπέκ, πριν αυτοκτονήσει.