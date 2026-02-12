Την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχουν κάτσει για μεσημεριανό στο κάστρο Άλντεν Μπίζεν του Βελγίου στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, η βελγική αστυνομία όπως αναφέρουν οι Financial Times πραγματοποίησε έφοδο στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για πιθανές παρατυπίες στην πώληση ακινήτων.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ των FT οι έρευνες έγιναν σε διάφορα κτίρια της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού.

Ερευνάται η πώληση 23 κτιρίων

Η έρευνα επικεντρώνεται στην πώληση ακινήτων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε κατά την προηγούμενη θητεία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όταν επίτροπος Προϋπολογισμού ήταν ο Γιοχάνες Χαν. Ο Χαν ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ, ύψους 1 τρισ. ευρώ, έως το 2024 και, μετά τη λήξη της θητείας του, διορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά την πώληση 23 κτιρίων που αγοράστηκαν το 2024 από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο SFPIM, έναντι 900 εκατ. ευρώ. Την περίοδο εκείνη, η Επιτροπή είχε δηλώσει ότι η πώληση πραγματοποιήθηκε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας και σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ.

«Η EPPO μπορεί να επιβεβαιώσει ότι συλλέγει στοιχεία στο πλαίσιο εν εξελίξει έρευνας», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Τιν Χόλεβουτ. «Δεν μπορούμε να κοινοποιήσουμε περαιτέρω πληροφορίες σε αυτό το στάδιο, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η πορεία και το αποτέλεσμα της διαδικασίας».