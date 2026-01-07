Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ σχετικά με βίντεο που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή όπου παρουσιάζεται γυναίκα αστυνομικός να πυροβολεί άσκοπα σε ένα γλέντι.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε ότι γυναίκα αστυνομικός προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε εφόσον προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Δείτε το βίντεο: