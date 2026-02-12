Συνεχίζεται και εκτός Βουλής η κόντρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνι Γεωργιάδη, που ξεπέρασε τα κοινοβουλευτικά όρια με προσωπικές επιθέσεις και αλληλοκατηγορίες για τοξικότητα.

Με ανάρτησή της στο Facebook η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δημοσιοποίησε το sms που έστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, περιγράφοντάς του όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης για την ημέρα που ενημερώθηκε για τη μήνυση εναντίον του. «Θα πρέπει ή να τον καλέσετε να παραιτηθεί ή να παραιτηθείτε» ανέφερε, μεταξύ άλλων, το μήνυμα της κ. Κωνσταντοπούλου στον κ. Χρυσοχοΐδη.

Επισήμανε επιπλέον ότι μετά την αποστολή του μηνύματος δέχτηκε κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος της είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του».

Αναφερόμενη στο «ενεργό παρακράτος» απαρίθμησε τις περιπτώσεις της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, καθώς και του Ζακ Κωστόπουλου, αλλά και την περίπτωση του αστυνομικού της Βουλής που κακοποιούσε τα παιδιά του.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε.

Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.

Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή-κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.

Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας.

\Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη δημοκρατία».

Η νέα απάντηση Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στον τσακωμό στη Βουλή, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο One. Τόνισε ότι είναι «καθήκον» του να αντιμετωπίσει «το bullying», ενώ επανέλαβε ξανά την πρόθεσή του να κάνει μήνυση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.