ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Ανησύχησαν στο Μέγαρο Μαξίμου με τις αποκαλύψεις για τους διαγωνισμούς σχετικά με τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και τις έρευνες της Δικαιοσύνης που ψάχνει από την αρχή όλο το σύστημα διανομής των κονδυλίων. Μαθαίνω ότι το θέμα απασχόλησε τον πρωινό κυβερνητικό καφέ και το κλίμα ήταν διαφορετικό από την αποστασιοποίηση που υπήρχε κατά το πρώτο 24ωρο, ότι δηλαδή η υπόθεση αφορά τη ΓΣΕΕ και τους όποιους εμπλεκόμενους. Εύλογο, γιατί εδώ χάνονται τα αυτονόητα. Ότι δηλαδή μπορεί τους διαγωνισμούς να τους κάνουν οι φορείς που παίρνουν τη σχετική εντολή μέσω πρόσκλησης των υπουργείων, αλλά τα λεφτά φεύγουν από τα ταμεία που ελέγχουν οι υπουργοί. Στην πρωινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, όπως μου μετέφεραν, ακούστηκε γκρίνια για τους υπουργούς που είχαν στην ευθύνη τους τέτοια προγράμματα, καθώς κρίθηκε ότι κακώς δεν αντέδρασαν άμεσα στα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας αφήνοντας υπόνοιες συγκάλυψης ή ότι άλλο. Αργότερα μέσα στην ημέρα, υπήρξαν, για πρώτη φορά και σχετικές πληροφορίες από την πλευρά του κυβερνητικού επιτελείου σύμφωνα με τις οποίες πετούν το μπαλάκι αποκλειστικά σε όσους αναλαμβάνουν «να τρέξουν» τέτοιους διαγωνισμούς. Ως προς τη διαδικασία, η εξήγηση που δίνεται είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο διενεργούνται αυτοί οι διαγωνισμοί είναι συμβατός με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ότι συνηθίζεται να αναλαμβάνουν θεσμικοί φορείς να τους ολοκληρώσουν. Ωστόσο, στην πρωινή σύσκεψη διατυπώθηκε η απορία αν οι υπουργοί, ακόμα και αν δεν έχουν άμεση ευθύνη ελέγχουν πού πάνε τα εκατοντάδες εκατομμύρια που δαπανώνται για αυτόν τον σκοπό. Και επειδή τα χείλη που διατύπωσαν αυτή την απορία περίμεναν απάντηση από τους παρευρισκόμενους και δεν έπαιρναν καμία πειστική, ξεκίνησε η πίεση προς τους υπουργούς. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί κανένας να εξηγήσει πώς γίνεται επί χρόνια να «κερδίζουν» τους περισσότερους διαγωνισμούς συγκεκριμένες εταιρίες και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από ανθρώπους της αγοράς οι υπουργοί να δηλώνουν ότι δεν γνώριζαν τίποτα και ούτε έχειν επιληφθεί ώστε να γίνονται αυστηροί έλεγχοι για το ότι συγκεκριμένες εταιρείες λάμβαναν τη μερίδα του λέοντος από τα προγράμματα κατάρτισης. Ακούω, όμως, ότι η έρευνα έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της και όσο να 'ναι μια ανησυχία την έχουν στην κυβέρνηση μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ μην βρεθεί μπλεγμένος κανένας υπουργός. Α, και κάτι ακόμα. Έχει ληφθεί η απόφαση να αλλάξει ο τρόπος που γίνονται αυτοί οι διαγωνισμοί καθώς επιχειρήματα του τύπου «είχαν γίνει συμβάσεις και δεν γινόταν να ακυρωθούν» κατάλαβα ότι δεν τα πίστεψαν ούτε οι ίδιοι που τα μετέφεραν ως απάντηση. ***

Όλοι στα δικαστήρια

Πρωτοφανείς καταστάσεις παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα και έμαθα πως ήδη σχολιάζονται αρνητικά και στις Βρυξέλλες. Τι έχουμε δει και ακούσει; Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης «απείλησε» με μήνυση δημοσιογράφο στο κυβερνητικό briefing (όντως πρωτότυπο), σε ζωντανή μετάδοση, επειδή δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις του.

Από κοντά και η τριάδα της σκληρής δεξιάς προερχόμενη από το ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη. Ο Μάκης Βορίδης απείλησε ότι θα «σύρει» στα δικαστήρια τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς για ηθική αυτουργία και ψευδορκία μάρτυρα.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κατηγόρησε συνολικά την Αριστερά, λίγο πολύ, ως συνεργάτες των διακινητών, σε μια μοντέρνα εκδοχή, της μετεμφυλιακής ρητορείας περί «εσωτερικού εχθρού», ενώ αντέδρασε για την επίσκεψη βουλευτών της Νέας Αριστεράς στη Χίο όπου πρόσφατα είχαμε την τραγωδία με τους 15 νεκρούς.

Από κοντά και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που διασπείρει, όπως λέει η αντιπολίτευση, ψευδείς ειδήσεις (καθόλου πρωτότυπο) περί «καθοδήγησης των προσφύγων από ΜΚΟ» και απαγορεύει σε στελέχη κομμάτων και σε βουλευτές να συνομιλήσουν με επιζώντες του ναυαγίου της Χίου στο νοσοκομείο «Παίδων».

Με αυτά και αυτά, η συναίνεση για την αναθεώρηση του Συντάγματος γίνεται στάχτη. Και όπως έλεγε ειρωνικά στη στήλη καραμανλικό στέλεχος, «έχουμε επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, πληθωρισμό …φιλελευθερισμού που παραπέμπει σε εποχές μακαρθισμού».

***

Η έμπιστη που κούνησε μαντήλι

Μετά τον Μιχάλη Χουρδάκη και την μητέρα του Αρετή Παπαϊωάννου που είχαν αποχωρήσει από το προσωποπαγές κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας και την «βαθιά πολιτική πράξη» παραίτησης του έτερου πρώην βουλευτή Διαμαντή Καραναστάση (από τον οποίο μάλιστα η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει συγγνώμη από τον Διαμαντή «που δεν κατάφερα να καθαρίσω ακόμη αυτό το τόσο βρόμικο τοπίο, που σε κάνει να ασφυκτιάς και να φεύγεις», όπως είχε γράψει σε ανάρτησή της), ήρθε η ώρα της Ελένης Καραγεωργοπούλου που αιφνιδίασε με την αποχώρησή της από την Κ.Ο. και την ανεξαρτητοποίησή της.

Και ήταν πραγματικός αιφνιδιασμός καθώς κανείς δεν ανέμενε μια τέτοια κίνηση, καθώς η κυρία Καραγεωργοπούλου θεωρείτο από τα πιο στενά πρόσωπα της αρχηγού (μαζί με τον Αλέξανδρο Καζαμία), με συχνές και μαχητικές εμφανίσεις στην Βουλή.

Ήταν λοιπόν έκπληξη κατά μια έννοια και φυσικά προκάλεσε πολλές απορίες για τους βαθύτερους λόγους που την ανάγκασαν να εγκαταλείψει το «καράβι» της Πλεύσης Ελευθερίας, αφήνοντας την Κ.Ο. με πέντε όλους κι όλους βουλευτές, που σημαίνει ότι αν ένας ακόμα «την κάνει» τότε διαλύεται και η κυρία Κωνσταντοπούλου χάνει τα προνόμια που έχει ως πρόεδρος Κ.Ο. (δεν θα μπορεί να λαμβάνει τον λόγο ως αρχηγός στις προ ημερησίας διατάξεως συζητήσεις, δεν θα μπορεί να παρεμβαίνει όποτε θέλει, θα χάσει το γραφείο που της έχει διατεθεί, θα μειωθεί ο αριθμός των συνεργατών κλπ.), κάτι που καθόλου δεν θα ήθελε…

***

Μομφή για το μονοπρόσωπο κόμμα

Η βουλευτής φέρεται να είχε ενημερώσει την αρχηγό εδώ και μια βδομάδα για την ειλημμένη απόφασή της ευχαριστώντας την, βεβαίως, για την ευκαιρία που της έδωσε. Όπως είπε στο Mega «ο λόγος είναι ότι με την πρόεδρο ανέκυψαν ζητήματα διαφορετικής αντίληψης για τις πολιτικές προτεραιότητες, πώς ασκείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και το είδος της πολιτικής κατεύθυνσης που αρμόζει».

«Διαφωνώ ως προς τον τρόπο άσκησης της πολιτικής», είπε. Η ίδια μιλά για «διαφορετική πολιτική στάθμιση ως προς τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου και την ανάγκη ενίσχυσης του ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου» και για «πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας» καθώς και «τον τρόπο άσκησης του ρόλου μου».

Με λίγα λόγια, αυτό που μάλλον λέει η κυρία Καραγεωργοπούλου πίσω από τις γραμμές, είναι ότι υπήρξε πλήρης διάσταση με το μονοπρόσωπο μοντέλο άσκησης αντιπολίτευσης της προέδρου, με τους βουλευτές σε ρόλο χειροκροτητή ή απλού διεκπεραιωτή των κοινοβουλευτικών καθηκόντων ακόμα και «καπελώνοντάς» τους, όπως στην περίπτωση του Αλέξανδρου Καζαμία που είχε οριστεί μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

***

Το σενάριο της παραίτησης Παπαδοπούλου

Πολλή συζήτηση έχει γίνει τις τελευταίες ώρες για την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και το ενδεχόμενο παραίτησής της. Η «πληροφορία» κυκλοφόρησε πριν ασθενήσει η υφυπουργός με Γρίπη Α και όπως είναι λογικό φούντωσε καθώς η ίδια δεν είναι δυνατόν να ταξιδέψει στην Άγκυρα με την υπουργική συνοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Η κ. Παπαδοπούλου χαίρει της εκτίμησης του υπουργού Εξωτερικών και δεν έχει τεθεί ζήτημα παραίτησής της», ήταν η απάντηση της εκπροσώπου του Υπουργείου Λάνας Ζωχιού όταν ρωτήθηκε σχετικά από συναδέλφους στην καθιερωμένη ενημέρωση. Όπως αντιλαμβάνομαι από τα συμφραζόμενα την απουσία της κ. Παπαδοπούλου από την Άγκυρα θα καλύψει ο ίδιος ο Γεραπετρίτης καθώς στον πολιτικό διάλογο, στον οποίο περιλαμβάνονται οι διμερείς σχέσεις (δηλαδή όλα τα μείζονα), οι περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και επιμέρους ζητήματα όχι τόσο… χαμηλής αξίας όπως το μεταναστευτικό.

Άλλωστε στον εν λόγω πυλώνα του ελληνοτουρκικού διαλόγου δεν περιμένουμε κάτι συγκλονιστικό, παρά μόνο αν ο Ερντογάν κάνει νεύμα υποχώρησης, κάτι που δεν προβλέπεται…Πάντως να σημειώσω, ότι οι κακές γλώσσες – που είναι πολλές πέριξ της Παπαδοπούλου- λένε ότι ο Μητσοτάκης δεν την θαυμάζει πια τόσο όσο στο πρόσφατο παρελθόν. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει, η Παπαδοπούλου πάντως «λύνει και δένει» ακόμα στα ζητήματα των μεταθέσεων και των τοποθετήσεων.

***

Η ενημέρωση Γεραπετρίτη

Τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα 223 ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για το ταξίδι στη Τουρκία και τα όσα συζητήθηκαν. Ο υπουργός Εξωτερικών, όπως είναι αυτονόητο, θα ταξιδέψει μαζί με τον πρωθυπουργό αλλά και άλλα υπουργικά στελέχη στην Άγκυρα. Η ενημέρωση πάντως θα είναι – εκτός απροόπτου – κεκλεισμένων των θυρών.

***

Ο αστεϊσμός του Τασούλα για την Πυθία

«Είχα πάει στο Μαντείο των Δελφών», είπε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Αλαίν Μπερσέ μόλις έφυγαν οι κάμερες και οι φωτορεπόρτερ. «Κρίμα, γιατί η Πυθία αυτή την εποχή δεν βγάζει χρησμούς», απάντησε ο Κώστας Τασούλας.

«Βγάζει χρησμούς από άνοιξη και μετά». Ο Ελβετός Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος διατέλεσε Πρόεδρος της Ελβετίας για ένα χρόνο το 2023, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ελλάδα και συνάντησε τον ΠτΔ στο γραφείο του στο Προεδρικό Μέγαρο. Μεταξύ άλλων, ο Κ. Τασούλας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη διαρκή αμφισβήτηση της διεθνούς έννομης τάξης και παράλληλα υπογράμμισε τη στήριξη της Ελλάδας στην προώθηση της πρωτοβουλίας για ένα «Δημοκρατικό Σύμφωνο για την Ευρώπη».

Πάντως ο Κ. Μπερσέ έδειξε να γνωρίζει ότι το Μαντείο των Δελφών έκανε πάντοτε μια ανάπαυλα το χειμώνα και είπε στον Πρόεδρο με νόημα ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα τον Απρίλιο για να πάρει χρησμό για ένα θέμα που τον ενδιαφέρει… Πρόσθεσε πάντως ο Κ. Μπερσέ ότι του έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η φύση στους Δελφούς, πλούσια και καταπράσινη. «Γνώριζα την καλοκαιρινή Ελλάδα και τώρα γνωρίζω και την χειμερινή».

***

Όταν η Θέμιδα ξορκίζει την αυτονομία

Δεν ξέρω αν στην κυβέρνηση περίμεναν μια τόσο συντονισμένη ομοβροντία, αλλά οι τρεις κεφαλές της Δικαιοσύνης φρόντισαν να κόψουν τον βήχα στους θιασώτες των αλλαγών προτού καν στεγνώσει το μελάνι των προτάσεων για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης στην επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, ο Πρόεδρος του ΣτΕ Μιχάλης Πικραμένος και η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σωτηρία Ντούνη ύψωσαν ένα συμπαγές μέτωπο, υπεραμυνόμενοι του υφιστάμενου καθεστώτος απέναντι στα σενάρια για εκλεκτορικά σώματα και «φίλτρα» που θα άλλαζαν τις ισορροπίες στην κορυφή.

***

Η δικλείδα της λαϊκής κυριαρχίας

Το επιχείρημά τους είναι πως η τελική υπογραφή από το Υπουργικό Συμβούλιο αποτελεί τη μόνη εγγύηση δημοκρατικής νομιμοποίησης. Η κυρία Παπαδοπούλου μάλιστα χαρακτήρισε «μομφή» την υπόνοια ότι ένας δικαστής χάνει την ανεξαρτησία του επειδή τον επέλεξε η εκτελεστική εξουσία.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Πικραμένος, ο οποίος προειδοποίησε πως μια πλήρης αυτονόμηση της Δικαιοσύνης κινδυνεύει να δημιουργήσει έναν πόλο εξουσίας απέναντι στο Κοινοβούλιο, σημειώνοντας πως κάτι τέτοιο θα αποτελούσε πρόβλημα για τη δημοκρατία, αφού και οι δικαστές ασκούν εξουσία.

Το γεγονός ότι η κορυφή της δικαστικής πυραμίδας επιμένει στη διατήρηση του ομφάλιου λώρου με την εκτελεστική εξουσία, αντί για μια διαδικασία απόλυτης αυτοδιοίκησης, είναι μια επιλογή που αφήνει πολλά περιθώρια για σκέψη.

Ίσως τελικά οι θεσμικές σταθερές που άντεξαν στον χρόνο να κρύβουν μια σοφία που δεν είναι άμεσα ορατή σε όσους βιάζονται να φέρουν το «καινούργιο». Το μήνυμα εστάλη με κάθε επισημότητα και μένει να φανεί αν η κυβέρνηση θα επιλέξει να το αγνοήσει ή αν θα αναπροσαρμόσει τον σχεδιασμό της προ του δικαστικού αυτού «τείχους».

***