Ο Βασίλης Σφήνας, αρχισυντάκτης στην ιστοσελίδα tovima.gr, εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι είδους πληροφορίες έδινε στους Κινέζους αξιωματούχους ο 54χρονος καθ’ ομολογίαν κατάσκοπος. Πώς στρατολογήθηκε και γιατί δρούσε κατά των ελληνικών συμφερόντων.

Στο podcast με τίτλο « Πώς δρούσε ο σμήναρχος που προφυλακίστηκε για κατασκοπεία» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:28 Η πρωτοφανής υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

1:08 Για ποια αδικήματα κατηγορείται ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας.

2:03 Ποιος στρατολόγησε τον 54χρονο σμήναρχο και με ποιο τρόπο.

4:20 Οι απόρρητες πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει στα στελέχη των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

6:39 Ποιες χώρες εκτός της Κίνας θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα ελληνικά στρατιωτικά έγγραφα υψίστης σημασίας.

7:33 Τα οικονομικά οφέλη του καθ’ ομολογίαν κατασκόπου και η πληρωμή μέσω κρυπτονομίσματος.

8:55 Οι πιθανότητες να υπάρχει δίκτυο κατασκόπων που δρουν κατά των εθνικών συμφερόντων.

