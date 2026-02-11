Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για την αποκάλυψη όλων των πτυχών της σοβαρής υπόθεσης κατασκοπείας με πρωταγωνιστή τον 54χρονο σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος από το βράδυ της Τρίτης (10/2) κρατείται στις φυλακές Κορίνθου.

Ο αξιωματικός κρίθηκε προφυλακιστέος, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, έπειτα από μαραθώνια απολογία διάρκειας οκτώ ωρών στο Αεροδικείο. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαρροή στην Κίνα πληροφοριών κρίσιμης εθνικής σημασίας, σε μια υπόθεση που οι αρχές χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σοβαρή λόγω της φύσης των δεδομένων που φέρεται να διακινήθηκαν.

Κατά την απολογία του, ο σμήναρχος παραδέχθηκε τις πράξεις του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ενεπλάκη «εν αγνοία του και χωρίς πρόθεση» σε μια διαδικασία που, όπως ανέφερε, εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Φέρεται να ζήτησε συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά του, δηλώνοντας παράλληλα πρόθυμος να συνεργαστεί πλήρως με τις ελληνικές αρχές ώστε να αποκαλυφθεί κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Ο συνήγορός του, Βασίλης Χειρδάρης, επιβεβαίωσε ότι η προφυλάκιση αποτέλεσε αίτημα του ίδιου του κατηγορουμένου, ο οποίος επιθυμεί να κριθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο αξιωματικός βρέθηκε κάτω από ιδιάζουσες και μη διαχειρίσιμες συνθήκες, θέτοντας εξαρχής τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών για τη διευκόλυνση της έρευνας.

Η προσέγγιση και οι επαφές στην Κίνα

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο 54χρονος, η υπόθεση ξεκίνησε μέσω επαγγελματικής προσέγγισης στο LinkedIn, όπου είχε αναρτήσει το αναλυτικό βιογραφικό του. Εκεί τον προσέγγισε πρόσωπο που συστήθηκε ως Κινέζος εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας με το όνομα «Στίβεν».

Αρχικά, η συνεργασία περιοριζόταν σε μελέτες χαμηλής επικινδυνότητας για ιστοσελίδα-βιτρίνα, ωστόσο, όπως κατέθεσε, η κατάσταση άλλαξε δραματικά κατά τη διάρκεια ιδιωτικού ταξιδιού του στο Πεκίνο, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί με άδεια της υπηρεσίας του.

Ο έτερος συνήγορός του, Παναγιώτης Ρίζος, ανέφερε ότι στην Κίνα ο σμήναρχος δέχθηκε έντονες πιέσεις και απειλές σε βάρος της ζωής του και της οικογένειάς του. Εκεί ήρθε σε επαφή με τρία στελέχη της εταιρείας, τα ονόματα των οποίων παρέδωσε στις ελληνικές αρχές. Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο τα πρόσωπα αυτά να ήταν υψηλόβαθμα στελέχη των κινεζικών υπηρεσιών, τα οποία επιδίωκαν να αξιολογήσουν το επίπεδο γνώσεων και την επιχειρησιακή του αξία.

Χρήματα και κίνητρα

Η έρευνα δείχνει ότι το κίνητρο του σμηνάρχου ήταν διττό: επαγγελματική αναγνώριση και οικονομικό όφελος. Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι (crypto wallet) του αξιωματικού ποσά της τάξεως των 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Για να μην κινήσει υποψίες, ο 54χρονος πραγματοποιούσε αναλήψεις μικρών ποσών, από 200 έως 300 ευρώ, συχνά μεταμφιεσμένος.

Το συνολικό ύψος του οικονομικού οφέλους παραμένει άγνωστο, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έχει παραδώσει τους κωδικούς του λογαριασμού κρυπτονομισμάτων, μέσω του οποίου πληρωνόταν επί περίπου 18 μήνες.

Έρευνες για δίκτυο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ενδεχόμενο ύπαρξης δικτύου. Ο σμήναρχος, σύμφωνα με τους συνηγόρους του, επέμεινε ότι δεν εμπλέκονται άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Παρά ταύτα, οι αρχές συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους, εξετάζοντας εξονυχιστικά αρχεία και επικοινωνίες τόσο από την υπηρεσία του στο Καβούρι όσο και από το Αεροπορικό Επιτελείο, όπου είχε διατελέσει τμηματάρχης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε άλλη μεμπτή δραστηριότητα.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση προκαλεί ανησυχία σε κυβερνητικό επίπεδο. Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης τόνισε ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται με απόλυτη σοβαρότητα, ενώ η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού υπογράμμισε ότι αναμένεται το τελικό πόρισμα της έρευνας, επισημαίνοντας πως οι διμερείς σχέσεις με την Κίνα βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό.

Παράλληλα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τους ξένους συνδέσμους του αξιωματικού. Ο 54χρονος αποκάλυψε το πλήρες όνομα του προσώπου που τον προσέγγισε, Στίβεν Γουέιν, ενώ κατονόμασε και δύο ακόμη άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Οι αρχές διεξάγουν ειδική έρευνα για να αποσαφηνίσουν τον ακριβή ρόλο τους και να διαπιστώσουν εάν λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι σύνδεσμοι στη διοχέτευση πληροφοριών υψίστης εθνικής σημασίας.