Η άποψη του γερμανικού πληθυσμού για τις ΗΠΑ έχει αλλάξει ριζικά από το 2024 – και όχι προς το καλύτερο. Αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Allensbach για λογαριασμό του Κέντρου Στρατηγικής και Ανώτερης Διοίκησης.

Οι ΗΠΑ απειλή για την παγκόσμια ειρήνη

Στην ερώτηση ποια κράτη θα αποτελέσουν τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη τα επόμενα χρόνια, σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (65%) ανέφεραν τις ΗΠΑ. Συγκριτικά, όταν οι δημοσκόποι έθεσαν την ίδια ερώτηση ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 46%. Το 2024, μόνο το ένα τέταρτο του πληθυσμού (24%) θεωρούσε τις ΗΠΑ απειλή για την ειρήνη.

Σύμφωνα με την έρευνα, μόνο το ένα τρίτο (32%) των Γερμανών πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν στρατιωτική βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης εναντίον ενός ευρωπαϊκού κράτους μέλους του ΝΑΤΟ. Το 35% δεν το πιστεύει. Το 33% είναι αμφίρροπο σε αυτό το θέμα.

Η Ρωσία μπροστά από τις ΗΠΑ και την Κίνα

Σύμφωνα με την εκτίμηση των Γερμανών, η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη στον κόσμο εξακολουθεί να προέρχεται από τη Ρωσία. Από την έναρξη της ρωσικής επιθετικής πολεμικής ενέργειας κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, μεταξύ 75% και 82% των συμμετεχόντων στην ετήσια έρευνα θεωρούν τη Ρωσία ως μία από τις χώρες που «θα αποτελέσουν τη μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη στον κόσμο τα επόμενα χρόνια».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η τιμή αυτή ανέρχεται σήμερα στο 81%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 46% των ανθρώπων στη χώρα θεωρεί ότι η Κίνα αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ειρήνη.

Για την έκθεση ασφάλειας 2026, μεταξύ 6 και 19 Ιανουαρίου, ερωτήθηκαν 1.077 άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω σε ολόκληρη τη χώρα.

Κίνδυνος πολέμου για τη Γερμανία;

Ερευνητές δημοσκοπήσεων ρώτησαν επίσης τους ερωτηθέντες πόσο πιθανό θεωρούν ότι η Γερμανία θα εμπλακεί σε πόλεμο τα επόμενα χρόνια. Μόνο το 3% του πληθυσμού θεωρεί ότι αυτό είναι πολύ πιθανό. Ωστόσο, το 28% θεωρεί ότι αυτό είναι «μάλλον πιθανό». Το 24% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν έχει άποψη. Το 40% των Γερμανών πιστεύει ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι μάλλον απίθανο, ενώ το 5% το θεωρεί πολύ απίθανο.

Ενας στους δέκα Γερμανούς έχει σκεφτεί να φύγει

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότεροι από ένας στους δέκα έχουν ήδη σκεφτεί να εγκαταλείψουν τη χώρα σε μια τέτοια περίπτωση. Για να διαπιστώσει το ποσοστό του πληθυσμού που θα εγκατέλειπε τη χώρα σε περίπτωση συμμετοχής της Γερμανίας σε πόλεμο, το ινστιτούτο έθεσε την ακόλουθη ερώτηση: «Πρόσφατα, κάποιος είπε: «Αν η Γερμανία εμπλακεί σε πόλεμο, θα φύγω από τη Γερμανία». Πώς είναι η δική σας περίπτωση: θα σκεφτόσασταν και εσείς να φύγετε από τη Γερμανία σε μια τέτοια περίπτωση ή αυτό δεν θα ήταν δυνατό για εσάς;»

Ενας στους δύο Γερμανούς θα ήθελε να μείνει

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (49%) απάντησαν ότι δεν θα σκεφτόντουσαν ποτέ να φύγουν από τη Γερμανία. Περίπου ένας στους τέσσερις (24%) δήλωσε ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα σκεφτόταν να φύγει. Σύμφωνα με την έρευνα, το 14% του πληθυσμού έχει ήδη σκεφτεί να φύγει από τη Γερμανία σε μια τέτοια περίπτωση. Το 13% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι αβέβαιο σχετικά με αυτό το θέμα.

Μικρή απειλή από την τρομοκρατία

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν επίσης ότι σήμερα δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που αισθάνονται απειλούμενοι από τρομοκρατικές επιθέσεις όσο πριν από ένα χρόνο. Ενώ πριν από ένα χρόνο το ποσοστό αυτό ήταν 42%, σήμερα μόνο το 33% αισθάνεται προσωπικά απειλούμενο από τρομοκρατικές επιθέσεις.

Εμφαση στην εσωτερική ασφάλεια

Το 36% των Γερμανών πιστεύει ότι τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας έχουν συνολικά μεγαλύτερη σημασία για την τρέχουσα κυβέρνηση από ό,τι για την προηγούμενη κυβέρνηση του SPD, των Πρασίνων και του FDP. Το 44% δεν βλέπει καμία διαφορά. Το 9% πιστεύει ότι αυτός ο τομέας πολιτικής, ο οποίος καλύπτεται κυρίως από τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Alexander Dobrindt (CSU), έχει μικρότερη σημασία για την κυβέρνηση συνασπισμού CDU/CSU-SPD από ό,τι για την κυβέρνηση συνασπισμού CDU/CSU-Grünen-FDP. Το 11% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν έχει άποψη. Οι Grünen κατηγόρησαν πρόσφατα τον Dobrindt ότι δεν ασχολείται αρκετά με την εσωτερική ασφάλεια και ότι εστιάζει υπερβολικά σε θέματα μετανάστευσης.