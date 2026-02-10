ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ

Η καρέκλα είναι από αυτές που λέμε «ηλεκτρική». Αλλά τέτοια έντασης ρεύμα δεν θυμάμαι ποτέ να χτύπησε κυβερνητικό εκπρόσωπο, όπως αυτή που διαπέρασε τον Παύλο Μαρινάκη όταν συνάδελφος στο μπρίφινγκ του ζήτησε να επιβεβαιώσει πως η επιχείρηση του Λιμενικού στη Χίο είχε χαρακτήρα «αποτροπής». Να επιβεβαιώσει; Ναι, διότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε μόλις δηλώσει το εξής: «Η δουλειά του Λιμενικού είναι να προστατεύει τα σύνορά μας και να αποτρέπει, με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, με δική του ευθύνη, την παράνομη είσοδο στη χώρα μας, ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν το σχετικό δικαίωμα». Όπως προκύπτει και από την επίσημη απομαγνητοφώνηση που έχω το βίτσιο να διαβάζω, ο συνάδελφος άρπαξε την πάσα στον αέρα και τον ρώτησε: «Τώρα παραδεχτήκατε μόλις ότι η επιχείρηση ήταν αποτροπής; Σωστά κατάλαβα;». Μόνο που ο εκπρόσωπος δεν είπε καν εκείνο τα αλήστου μνήμης «το διαψεύδω» που άλλες εποχές εκτοξευόταν κατά ριπάς στην αίθουσα από τους προκατόχους του για να ξεπεράσουν τη βάσανο των ερωτήσεων. Τι έκανε; Απείλησε να κινηθεί νομικά κατά του ερωτώντος, ενημερώνοντάς τον «με τη νομική του ιδιότητα», όπως είπε, ότι έχει διαπράξει «το ποινικό αδίκημα της παραποίησης δεδομένων».

Δεν κάθισα φυσικά να ξεκοκκαλίσω τον ποινικό κώδικα – τα βίτσια έχουν και τα όριά τους. Ρώτησα όμως φίλους μου νομικούς και ουδείς εξ αυτών γνώριζε το συγκεκριμένο αδίκημα. Πολύ φυσιολογικά ο συνάδελφος αναρωτήθηκε εάν βρίσκεται αντιμέτωπος με κάποιου είδους απειλή. Για να εισπράξει όχι μόνο την απάντηση πως απειλή που είναι νόμιμη δεν είναι απειλή, αλλά και να λουστεί με μια σειρά από χαρακτηρισμούς: «Θρασύδειλος, δειλός, σπιλώνετε, εντεταλμένη υπηρεσία», όλα φύρδην μίγδην. «Δεν υπάρχει, κύριέ μου, δεν έχετε τον λόγο, δεν υπάρχει νόμιμη απειλή. Όταν κάποιος λέει σε κάποιον άλλον κάτι που δεν είπε, αυτό είναι παράνομο. Απειλή με νόμιμα μέσα δεν υφίσταται, να το ξέρετε αυτό. Ασυλία δεν έχετε. […] Αλλά όπως και εμείς, έτσι και εσείς πρέπει να ξέρετε ότι όταν κάνετε κάτι που ξεπερνά τα όρια του νόμου και προσβάλλει ανθρώπους που κάνουν μια δουλειά, θα έχετε και τις συνέπειες. Το αν θα τις κάνουμε χρήση ή όχι, αυτό είναι προσωπικό μας θέμα, θα σταθμίσουμε. Γιατί μπορεί να μην πρέπει να δώσουμε αξία σε ανθρώπους όπως εσείς, που είστε σε εντεταλμένη υπηρεσία».

Κάθισα και μέτρησα: Πέντε φορές επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «δεν έχετε τον λόγο» συν μια «δεν θα μπορείτε να πείτε τίποτα άλλο για το θέμα αυτό». Φαντάζομαι πως και εσείς δεν θα είδατε μόνο το ρεύμα να διαπερνά τον κύριο Μαρινάκη, αλλά και ένα πρόβλημα δημοκρατίας. Αναρωτιόμουν λοιπόν ποια θα μπορούσε να είναι η λύση. Και, ω του θαύματος, ήρθε από εκεί που δεν το περίμενα. Η «Ομάδα Αλήθειας», αυτή ιδιωτική και αφιλοκερδής ενημερωτική ομάδα, προέβαλε τις δηλώσεις Μαρινάκη με δικά της λόγια. Και κυκλοφόρησε στο διψασμένο για την αλήθεια κοινό της μια φωτογραφία με τη λεζάντα «Μαρινάκης: Σε περίπτωση που δεν ανακαλέσετε αυτό που είπα, θα εξετάσω κι εγώ τα μέσα τα οποία έχω». Πράγματι, αυτή είναι η μόνη λύση για να σωθούμε. Να βάλει η κυβέρνηση κάποιον να ανασκευάζει αυτά που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος…

***

H αλήθεια και το καρφί του Βενιζέλου

Είχε πολύ ενδιαφέρον η χθεσινή εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών με θέμα «Οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος». Αρκετός κόσμος και εκλεκτοί καλεσμένοι του Ευάγγελου Βενιζέλου που ήταν και ο συντονιστής, ενώ συμμετείχε και ως εισηγητής.

Στο πάνελ συμμετείχαν κορυφαίες προσωπικότητες του νομικού και πολιτικού κόσμου, όπως οι Νίκος Αλιβιζάτος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Σπύρος Βλαχόπουλος, Ξενοφώντας Κοντιάδης, Λίνα Παπαδοπούλου, Νίκος Παπασπύρου, Τζούλια Ηλιοπούλου – Στράγγα, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης και Κώστας Χρυσόγονος που ανέλυσαν προκλήσεις και το βάθος της επικείμενης συνταγματικής αλλαγής.

Ο Ευ. Βενιζέλος εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στο άρθρο 86 του Συντάγματος και είπε μια μεγάλη αλήθεια: Το 2019 η πλειοψηφία της ΝΔ είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει. «Είναι λοιπόν σα να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στο φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ» είπε και έδειξε προς το κυβερνών κόμμα με την σωστή επισήμανση – καρφί: «Ευχαριστώ για την τιμή αλλά αδικεί ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη και πάντως αδικεί όλους τους τότε βουλευτές της που ψήφισαν πολύ ευχάριστα τη διάταξη αυτή, που τη θεώρησαν καινοτομική, γιατί συγκέντρωσε 268 βουλευτές υπέρ και ο νόμος περί Ευθύνης Υπουργών 300 και τον τότε Συνασπισμό και το ΚΚΕ».

***

Με τον Τράμπ ή με την διεθνή νομιμότητα;

Όπως σας έχουμε πει αρκετές φορές από αυτήν εδώ τη στήλη, η Αθήνα δεν θα ξεμπλέξει εύκολα από το δίλημμα «Ηνωμένες Πολιτείες ή Ευρωπαϊκή Ένωση» ή αλλιώς «Τραμπ ή διεθνής νομιμότητα». Ο νέος γρίφος έσκασε μαζί με την πρόσκληση που απευθύνει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Κυριάκο Μητσοτάκη να συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον.

Κι αν εν πρώτοις η ελληνική διπλωματία ισορρόπησε επικίνδυνα και τελικά επέλεξε ν’ ακολουθήσει την ευρωπαϊκή οδό και να αρνηθεί τη συμμετοχή στο όργανο, καθώς οι αρμοδιότητές του εκφεύγουν από το πλαίσιο της σχετικής απόφασης των Ηνωμένων Εθνών, τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Διότι άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που διακυβεύεται είναι να βρεθεί ο πρωθυπουργός στην ίδια αίθουσα με τον Τραμπ. Στην αίθουσα όπου για παράδειγμα θα είναι κατά πάσα πιθανότητα και ο Ταγίπ Ερντογάν. Εξ ου και η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης, πάντοτε σε επίπεδο διαρροών, ήταν ότι η πρόσκληση θα αξιολογηθεί πολύ προσεκτικά.

***

Παγώνει η επίσκεψη στις ΗΠΑ;

Το ερώτημα όμως προς το παρόν είναι άλλο. Γιατί αφού η Ελλάδα αρνήθηκε τη συμμετοχή στο Συμβούλιο λαμβάνει την πρόσκληση του Τραμπ. Η απάντηση υποκρύπτεται στη λίστα των χωρών που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Civil Military Coordination Center (CMCC). Είναι το όργανο που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο, με στόχο να λειτουργήσει ως κέντρο συντονισμού των προσπαθειών σταθεροποίησης της περιοχής, αλλά και της παρακολούθησης εφαρμογής της κατάπαυσης του πυρός. Αν συγκρίνετε λοιπόν τις λίστες θα βρείτε πολλές… ομοιότητες.

Εκτός από την Ελλάδα πρόσκληση για το event της 19ης Φεβρουαρίου έχουν λάβει μεταξύ άλλων η Κύπρος, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο. Όλες αυτές λοιπόν συμμετέχουν στο CMCC. Όπως καταλαβαίνετε μία μέρα πριν από το ταξίδι του Μητσοτάκη στην Άγκυρα δεν είναι ώρα για… αποφάσεις τέτοιου επιπέδου. Αν, πάντως, μου ζητήσετε πρόβλεψη θα πω ότι και αυτήν τη φορά η Αθήνα θα πάει με τη γραμμή του πυρήνα της ΕΕ. Άρα δεν θα δούμε τον πρωθυπουργό στην Ουάσινγκτον.

***

Τι έγινε ο Σεβαστάκης;

Δεν ανακοινώθηκε τελικά το όνομα του Δημήτρη Σεβαστάκη στην επιτροπή διεύρυνσης και συμπαράταξης του ΠαΣοΚ και όπως είναι φυσικό σε τέτοιες περιπτώσεις, αμέσως όλοι άρχισαν να αναρωτιούνται τι στράβωσε… Έψαξα κι εγώ να δω τι γίνεται και δεν επιβεβαιώθηκε η διαρροή του ονόματος του αριστερού πολιτικού από τη Σάμο στη «λίστα Σκανδαλίδη». Πήρα λοιπόν κάποια τηλέφωνα και μου είπαν πως ο Σεβαστάκης θα ανακοινωθεί, αλλά σε δεύτερο χρόνο και θα έχει ειδικό ρόλο στη διεύρυνση. Αυτά μου είπαν αυτά σας μεταφέρω.

***

Κόκκινο πανί η Κασιμάτη και ο Μωραΐτης

Ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα της διεύρυνσης είναι η Νίνα Κασιμάτη και σε δεύτερο βαθμό ο Θάνος Μωραΐτης. Βλέπετε όλοι μπορεί να επιστρέψουν στο ΠαΣοΚ και είναι ευπρόσδεκτοι. Όμως αυτά τα δύο ονόματα όποτε ακούγονται προκαλούν εκρηκτικές αντιδράσεις, καθώς το παρελθόν τους, αλλά ο κυρίως ο τρόπος που έχουν φερθεί στο ΠαΣοΚ δεν έχουν ξεχαστεί ούτε στη βάση ούτε στην κορυφή του κόμματος. Εκεί είναι τα δύσκολα της διεύρυνσης.