Κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου του ΠαΣοΚ, στα γραφεία του κόμματος, στη Χαριλάου Τρικούπη, ανακοινώθηκε η νέα επιτροπή «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης», που περιλαμβάνει πάνω από 40 προσωπικότητες και συγκεκριμένα 57. Στη σχετική λίστα δεν υπάρχουν εν ενεργεία βουλευτές, συμμετέχουν όμως πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές και πρώην στελέχη ΣΥΡΙΖΑ, ΠΡΑΤΤΩ, ΕΔΕΜ, ακαδημαϊκοί και αυτοδιοικητικοί.

Τη σύνθεση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ παρουσίασαν ο επικεφαλής της Επιτροπής Κώστας Σκανδαλίδης, ο Γραμματέας της Κ.Ο.Ε.Σ. Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή στελεχών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως η πρώην βουλευτής Γεωργία Γεννιά και ο πρώην βουλευτής και οικονομολόγος Γιάννης Καραγιάννης. Παράλληλα, στην προσπάθεια συμπαράταξης εντάσσεται ο Αντώνης Μαρκούλης, δικηγόρος και πρώην υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Τζούλιαν Χάτζιου, πρώην μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η κίνηση αυτή ενισχύεται και από άλλες παρουσίες, όπως η Ζωή Καρκούλια, αλλά και στελέχη από σχήματα όπως η Κίνηση ΠΡΑΤΤΩ, με τη συμμετοχή του οικονομολόγου Κώστα Καραχάλιου.

Η Επιτροπή πλαισιώνεται επίσης από την Ανανεωτική Αριστερά, με τους Θόδωρο Μαργαρίτη και Γεράσιμο Γεωργάτο, ενώ η συνεργασία με μικρότερα σχήματα του χώρου επισφραγίζεται με την παρουσία του προέδρου της ΕΔΕΜ, Απόστολου Πόντα. Στην επιτροπή συμμετέχει και η ηθοποιός Γωγώ Μπρέμπου.

Η επιτροπή

Αλαχιώτης Σταμάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πάτρας Ανδρούτσου Μαρία, πρώην Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Ασημακόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας, πρώην Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ Βούλγαρης Αλέκος, πρώην Δήμαρχος Βόλου, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Γεννιά Γεωργία, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης, πρώην Νομάρχης, πρώην Βουλευτής Δριβελέγκας Αντώνης, Πανεπιστημιακός, γιατρός Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, Πανεπιστημιακός ΑΠΘ Ζήση Ροδούλα, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Θεοχάρη Μαρία, πρώην Βουλευτής Καλογήρου Γιάννης, Πανεπιστημιακός Καραγιάννης Γιάννης, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Οικονομολόγος Καραχάλιος Κώστας, οικονομολόγος, πρώην μέλος Κίνησης ΠΡΑΤΤΩ Καρκούλια Ζωή, Δημ. Υπάλληλος – Αριστερή πρωτοβουλία Λαζαρίδης Λάζαρος, Μηχανολόγος μηχανικός Λαμνάτος Κώστας, Χημικός μηχανικός Λογοθέτης Βασίλης, Πανεπιστημιακός Μαδεμλής Νίκος, Υπάλληλος ΔΕΗ , πρώην Γρ. Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Μαμέλης Κώστας, Δικηγόρος, πρώην Γρ. Ν.Ε. Θεσσαλονίκης Μαρκούλης Αντώνης, Δικηγόρος, πρώην Υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ Μπόλαρης Μάρκος, πρώην Βουλευτής, πρώην Υπουργός Μπρέμπου Γωγώ, ηθοποιός Ντάγκας Δημοσθένης, Εκπαιδευτικός Οικονόμου Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός Ορφανός Μιχάλης, Δικηγόρος Παλαιογιάννης Σπύρος, Χημικός Πανούσης Γιάννης, Πανεπιστημιακός, πρώην Υπουργός Παπαθεοδώρου Θόδωρος, Πανεπιστημιακός, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Παπαμάρκου Γιώργος, Υπάλληλος ΟΤΕ Παπαμιχαήλ Σωτήρης, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Αγ. Παρασκευής Περράκης Στέλιος, Πανεπιστημιακός Ρέμελης Κώστας, Πανεπιστημιακός, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης Σακελλίων Γιώργος, Γιατρός, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς Σμυρλής Χρήστος, Οδοντίατρος, πρώην Βουλευτής Σταθόπουλος Θεοφάνης, πρώην Πρ. Ομοσπ. Εργαζομένων Τσιμέντων Ελλάδος Σφηκάκης Πέτρος, Δικηγόρος, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς Τάτσης Άγης, Δικηγόρος Τζιόλας Λευτέρης, Στέλεχος Επιχειρήσεων, πρώην βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Τσακλίδης Γιάννης, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Τσιαούση Ελένη, πρώην Βουλευτής Τσιρίδης Λευτέρης, Πανεπιστημιακός, γιατρός Φραγκούλης Μανώλης, Πανεπιστημιακός Χατζημιχάλης Φώτης, Επιχειρηματίας, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Χάτζιου Τζούλιαν, πρώην μέλος Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Για το έργο της Επιτροπής, το ΠαΣοΚ διατάσσει πανελλαδικά στελέχη του, κατά τομέα και γεωγραφικό χώρο.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν κεντρικά στελέχη από τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο.