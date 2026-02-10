Το πρωί της Τρίτης είχαμε την πρώτη συμμετοχή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Απόστολος Αγγέλης αγωνίστηκε στο Cross-Country Skiing Men’s Sprint Classic και τερμάτισε στην 92η θέση.

O 33χρονος πρωταθλητής από το Μέτσοβο χρειάστηκε 4:06.36 για να καλύψει τη διαδρομή των 1,5 χλμ. Έτσι, ο έλληνας πρωταθλητής έμεινε μακριά από την πρώτη 30άδα που οδηγούσε στην επόμενη φάση.

Τον ταχύτερο χρόνο σημείωσε ο σπουδαίος Γιόχανες Κλάεμπο ο οποίος τερμάτισε σε 3:07.37 και έδειξε από νωρίς τις προθέσεις τους. Ο Νορβηγός θέλει να κατακτήσει το δεύτερο μετάλλιο του μετά από εκείνο που κατέκτησε την Κυριακή στο σκίαθλον.