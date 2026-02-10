Στη Γερμανία παραμένει ο πατέρας της 16χρονης Λόρας, ο οποίος αποφάσισε αιφνιδίως να φύγει από την Ελλάδα, προκειμένου να ψάξει εκεί την κόρη του. Σύμφωνα με φίλους της οικογένειας, οι οποίοι μίλησαν στο Live News, αναφέρεται πως ακόμα δεν έχει βρεθεί κάποιο νέο στοιχείο για το κορίτσι.

«Στη Γερμανία πήγε. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο από εκεί. Και γενικά προσπαθεί να μην λέει πολλά γιατί υπάρχουν κουτσομπολιά και προσπαθεί να τα αποφύγει. Το θέμα είναι να είναι καλά, αυτό είναι το θέμα. Ένα μήνα να μην έχει δώσει σημεία ζωής ανησυχώ πάρα πολύ», επισημαίνει ο φίλος της οικογένειας.

Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι γερμανικές Αρχές

Παράλληλα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», οι γερμανικές Αρχές ζήτησαν από τη μητέρα της να δώσει δείγμα DNA.

Όπως εξήγησε ο αστυνομικός συντάκτης, οι γερμανικές Αρχές ζητούν να δοθεί DNA προκειμένου να έχουν δείγμα, έτσι να διευκολυνθούν στην έρευνά τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν εντοπιστεί ένα κορίτσι και πιστεύουν ότι είναι η Λόρα, άσχετα αν το αρνείται η ίδια, ή αν θεωρούν πως είχε φιλοξενηθεί σε κάποιο σπίτι μπορεί να γίνει δείγμα λήψη DNA και να ταυτοποιηθεί.

Παράλληλα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, είπε πως έχει ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη, η γνωστή Eurojust, όπου έχει δοθεί ευρωπαϊκή εισαγγελική εντολή έρευνας για τον εντοπισμό της Λόρας. Αυτό σημαίνει πως θα υπάρξουν άρσεις απορρήτου, εξετάσεις δειγμάτων DNA, κατ’ οίκον έρευνα και θα εξεταστούν οι συσκευές, το mail που χρησιμοποιούσε, προκειμένου να εντοπιστεί η Λόρα.

Γιατί ο πατέρας της Λόρας πήγε στη Γερμανία;

Ένας άνθρωπος κοντά στους γονείς της ανήλικης μίλησε στην εκπομπή επιχειρώντας να εξηγήσει η στάση τους δεν δείχνει αδιαφορία αλλά μια τελείως φιλοσοφία από αυτή που έχουμε συνηθίσει. «Πήγατε εσείς (Γερμανία) και θεωρείτε ότι θα έπρεπε να πάει κι αυτός και να ψάχνει ολόκληρη Γερμανία που μιλάμε για 80 εκατομμύρια κατοίκους. Και μπορεί να μην είναι καν η Λόρα στην Γερμανία, να είναι Χονολουλού ας πούμε. Θεωρείτε ότι ο άνθρωπος πρέπει να αφήσει το σπίτι του να πάει σε κανένα ξενοδοχείο και να ψάχνει από εδώ κι από εκεί. O πατέρας θεωρεί ότι και το κράτος πρέπει να κάνει τη δουλειά του», προσθέτει ο φίλος της οικογένειας.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό γιατί ο πατέρας αποφάσισε να πάει τώρα στη Γερμανία, σχεδόν 10 ημέρες μετά την πληροφορία πως η κόρη του βρίσκεται στην Φρανκφούρτη.

«Όλες αυτές τι μέρες βγαίνουν ελάχιστα από το σπίτι»

Έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από τότε που η 16χρονη κόρη τους χάθηκε από προσώπου γης. Μια ιδιαίτερα κλειστή οικογένεια που δεν είχε πολλές συναναστροφές με τη γειτονιά.

«Είναι τρεις μέρες που λείπει το αμάξι τους. Ο πατέρας έφυγε για την Γερμανία, η σύζυγος έμεινε πίσω. Δεν μιλιούνται. Όλες αυτές τι μέρες βγαίνουν ελάχιστα από το σπίτι. Δεν λένε ούτε το καλημέρα που έλεγαν. Φαίνεται πόσο λυπημένοι και αγχωμένοι είναι», είπε γειτόνισσα.

Η μητέρα παραμένει στο Ρίο

Την ίδια ώρα, μεγάλα γερμανικά μέσα, όπως η Bild, ασχολούνται σχεδόν καθημερινά με την εξαφάνιση της ανήλικης. Παράλληλα, αμέτρητες είναι οι αναρτήσεις στα social media από απλό κόσμο στην Γερμανία που εθελοντικά ψαχνει για εκείνη.

Η μητέρα της 16χρονης δεν ακολουθήσε τον σύζυγό της στη Γερμανία παραμένοντας μόνη στο σπίτι τους στο Ρίο.

«Δεν βγαίνει από το σπίτι. Το μόνο που κάνει είναι να βγαίνει στην αυλή να ταΐσει το σκυλάκι τους. Φαίνεται πάρα πολύ στεναχωρημένη», πρόσθεσε γειτόνισσα.

Το θρίλερ με την εξαφάνιση της Λόρας συνεχίζονται με την παρουσία του πατέρα της στη Γερμανία ίσως να βοηθά στην εντατικοποίηση των ερευνών.