Σοβαρή υπόθεση εμπρησμού με φερόμενο ηθικό αυτουργό έναν Ρώσο πρώην δήμαρχο ερευνούν οι Αρχές στα Χανιά. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 78χρονος φέρεται να πλήρωσε τρεις Έλληνες προκειμένου να πυρπολήσουν κατάστημα στην Αλμυρίδα, ως «προειδοποιητικό μήνυμα» προς την πρώην σύζυγό του.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο για τις διωκτικές Αρχές θεωρείται ο εγκέφαλος της υπόθεσης, που εκτυλίχθηκε το βράδυ της 19ης Ιανουαρίου και είχε ως αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή επιχείρησης, με τη ζημιά να εκτιμάται στις 150.000 ευρώ.

Λάθος στόχος

Όπως προκύπτει από την έρευνα, το κατάστημα που κάηκε δεν ανήκε στην πρώην σύζυγο του Ρώσου, αλλά σε γυναίκα που δεν είχε καμία σχέση με το πρώην ζευγάρι. Το μόνο «λάθος», όπως δήλωσε η ίδια, ήταν ότι το αρχιτεκτονικό της γραφείο βρισκόταν δίπλα σε επιχείρηση που συνδέεται με την πρώην σύντροφο του κατηγορούμενου.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος δηλώνει συντετριμμένη, τονίζοντας πως η ζωή και η επαγγελματική της δραστηριότητα καταστράφηκαν από μια υπόθεση που δεν την αφορούσε.

Βίντεο ντοκουμέντο από την τοποθέτηση της βόμβας

Το σχέδιο και οι συλλήψεις

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο Ρώσος πρώην δήμαρχος φέρεται να «στρατολόγησε» δύο νεαρούς από τη Θεσσαλονίκη και έναν από τα Χανιά, με στόχο να εκφοβίσει την 65χρονη πρώην σύζυγό του και να την εξαναγκάσει είτε να του μεταβιβάσει δύο διαμερίσματα στην Αλμυρίδα είτε να του καταβάλει χρηματικό ποσό.

Κεντρικό ρόλο στην εκτέλεση του σχεδίου φέρεται να είχε ο ντόπιος κατηγορούμενος, ο οποίος αγόρασε τα μπιτόνια βενζίνης από πρατήριο καυσίμων της περιοχής χωρίς να κινήσει υποψίες.

Το σχέδιο περιλάμβανε τη χρήση τηλεφώνων εξωτερικού, διαμονή σε ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενο όχημα και αλλαγή ρούχων μετά τον εμπρησμό, τα οποία φέρεται να πέταξαν σε γκρεμό κατά τη διαφυγή τους.

Το έγκαυμα που πρόδωσε τον δράστη

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν δύο από τους κατηγορούμενους να κρατούν μπιτόνια λίγο πριν τον εμπρησμό και να τρέχουν πανικόβλητοι μετά την έκρηξη. Ένας εξ αυτών αναγνωρίστηκε και από εγκαύματα στο χέρι, τα οποία κατέγραψε ο ίδιος σε φωτογραφία μία ημέρα μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής, ο δράστης φαίνεται να προσπαθεί να σβήσει τη φλόγα στο χέρι που κρατούσε το μπιτόνι αμέσως μετά τον εμπρησμό.

Από βραβευμένος δήμαρχος… κατηγορούμενος

Ο 78χρονος υπήρξε επί σειρά ετών κρατικός αξιωματούχος και δήμαρχος στη Ρωσία, με σημαντική πολιτική διαδρομή και διακρίσεις. Σήμερα κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ηθική αυτουργία σε εκβίαση και εμπρησμό επιχείρησης στην Ελλάδα.

Η πρώην σύντροφός του έχει καταγγείλει ότι δεχόταν απειλητικά μηνύματα τόσο πριν όσο και μετά τον εμπρησμό, με προειδοποιήσεις για νέες επιθέσεις.

Μέχρι στιγμής, ένας από τους κατηγορούμενους έχει ομολογήσει πλήρως την εμπλοκή του και έχει περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο δράσης, ενώ οι υπόλοιποι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.