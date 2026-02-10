Τις χαμηλές προσδοκίες του αυριανού ταξιδιού του Ελληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των μελών του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα επιβεβαιώνουν οι συνεχιζόμενες διπλωματικές διαβουλεύσεις ανάμεσα στις δύο πρωτεύουσες για το περιεχόμενο των συζητήσεων που θα γίνουν στη διάρκεια του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Αναβλήθηκε η ανακοίνωση της ατζέντας

Η επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος του ταξιδιού, αλλά και των μελών της ελληνικής αντιπροσωπείας, όπως και της ατζέντας με τα θέματα που θα απασχολήσουν τους Eλληνες υπουργούς και του Τούρκους ομολόγους τους, αναβλήθηκε για σήμερα.

Είναι προφανές ότι η ρευστότητα που επικρατεί στο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον υποχρεώνει τις δύο πλευρές να κρατούν μικρό καλάθι ενόψει της νέας συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ποιοι θα συνοδέψουν τον Πρωθυπουργό στην Αγκυρα

Σύμφωνα με πληροφορίες μαζί με τον πρωθυπουργό στην τουρκική πρωτεύουσα θα ταξιδέψουν ο επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου Μίλτων Νικολαΐδης και η σύμβουλός του επί διεθνών θεμάτων Αριστοτελία Πελώνη.

Από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνοδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης, καθώς και οι υπουργοί Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης και η Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Δεν θα μετέχει στην αντιπροσωπεία ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη ΝΑΤΟϊκή σύνοδο των ομολόγων του.

Η επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη

Ενόψει της επίσκεψης στην Άγκυρα, ο πρωθυπουργός είχε τη Δευτέρα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη τον οποίο ενημέρωσε για την επικείμενη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και, όπως ανακοινώθηκε στην Αθήνα, επιβεβαιώθηκε ο διαρκής συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας.