Η δεύτερη επίσημη ημέρα των τελικών στους 25ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είχε όλη την γκάμα των συναισθημάτων: από την απόλυτη δόξα της Mikaela Shiffrin μέχρι την παγωμένη σιωπή που προκάλεσε η πτώση της Lindsey Vonn.

Η Cortina d’Ampezzo φόρεσε τα γιορτινά της για το πρώτο μεγάλο ραντεβού των γυναικών, ενώ το Μιλάνο υποκλίθηκε στην ταχύτητα στον πάγο.

Οι δύο όψεις του νομίσματος

Στο Super-G των γυναικών στην Cortina d’Ampezzo, τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στη μεγάλη επιστροφή της Lindsey Vonn. Η 41χρονη θρύλος του σκι, στην προσπάθειά της για ένα ολυμπιακό θαύμα, ξεκίνησε με απίστευτο επιθετικό ρυθμό. Όμως, στην απαιτητική στροφή «Delta», έχασε την επαφή με το εσωτερικό πέδιλο και είχε μια τρομακτική πτώση στα προστατευτικά δίχτυα.

Για λίγα δευτερόλεπτα, η βάση της πίστας βυθίστηκε στη σιωπή. Η Αμερικανίδα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό της πόδι.

Λίγο αργότερα, η Mikaela Shiffrin έδωσε ένα σεμινάριο στρατηγικής. Με μια διαδρομή που θύμιζε χειρουργική επέμβαση, κατέκτησε το χρυσό, αφήνοντας την Ιταλίδα Federica Brignone στη δεύτερη θέση για μόλις 0,18 δευτερόλεπτα.

Η φωτογραφία της ημέρας

Ο Benjamin Karl (Αυστρία) έχει μόλις κατακτήσει ξανά το χρυσό μετάλλιο και το πανηγυρίζει με την ψυχή του σε μια φωτογραφία που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη περιγραφή.

Οι πρωταγωνιστές της Κυριακής

Η Mikaela Shiffrin (ΗΠΑ) πρόσθεσε ακόμα ένα χρυσό στην πλούσια συλλογή της, κερδίζοντας το Super-G και δείχνοντας ότι είναι το απόλυτο φαβορί για τις επόμενες ημέρες. Ο θρίαμβος του Klaebo: Στο Σκίαθλο Ανδρών (15km + 15km), ο Johannes Hosflot Klaebo έκανε μια τρομακτική αλλαγή ρυθμού στο τελευταίο χιλιόμετρο, χαρίζοντας στη Νορβηγία το πρώτο της χρυσό στη διοργάνωση.

Ο πίνακας των μεταλλίων

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες με τη γλώσσα των αριθμών

Πέρα από τα μετάλλια, η τεχνολογία καταγράφει τις ακραίες επιδόσεις του ανθρώπινου σώματος. Κι εμείς σας παρουσιάζουμε ορισμένες από αυτές που ξεχώρισαν το Σάββατο

5,2 G: Η μέγιστη φυγόκεντρος δύναμη που δέχθηκαν οι αθλητές του Luge στην τελευταία στροφή της πίστας.

192 σφυγμοί/λεπτό: Ο μέσος καρδιακός ρυθμός του Klæbo κατά τη διάρκεια του τελικού σπριντ στο Skiathlon.

200,03: Η εξωπραγματική βαθμολογία του Ilia Malinin στο ελεύθερο πρόγραμμα. Είναι ο πρώτος αθλητής στην ιστορία των Αγώνων που σπάει το φράγμα των 200 βαθμών σε ολυμπιακό επίπεδο, εκτελώντας το θρυλικό “Quad Axel”.

Η λέξη της ημέρας

Τα αγωνίσματα και τα αθλήματα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων είναι άγνωστα στους περισσότερους. Για αυτό μαθαίνουμε τους όρους των Αγώνων για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα όσα βλέπουμε.

«Drafting» (Σχηματισμός/Εκμετάλλευση Ρεύματος): Στο Πατινάζ Ταχύτητας και το Cross-Country, είναι η τεχνική όπου ένας αθλητής κινείται ακριβώς πίσω από έναν άλλο για να μειώσει την αντίσταση του αέρα, εξοικονομώντας έως και 20% της ενέργειάς του για την τελική επίθεση.

Οι τελικοί της Δευτέρας (9/2)

11:30 – Freestyle Skiing: Women’s Freeski Slopestyle Final (Livigno Snow Park)

13:00 – Alpine Skiing: Men’s Team Combined Slalom (Bormio)

13:26 – Snowboard: Women’s Parallel Giant Slalom Finals (Livigno Snow Park)

13:36 – Snowboard: Men’s Parallel Giant Slalom Finals (Livigno Snow Park)

17:30 – Speed Skating: Women’s 1000m (Fiera Milano Rho)

19:12 – Ski Jumping: Men’s Normal Hill Individual – Final Round (Predazzo)

19:30 – Snowboard: Women’s Big Air Final (Livigno Snow Park)

