πΗ πρώτη επίσημη ημέρα των τελικών στους 25ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες τα είχε όλα: από την απόλυτη δικαίωση των φαβορί μέχρι το δράμα της πτώσης στο Bormio.

Τα παράπονα για την Stelvio

Η πίστα Stelvio στο Bormio επιβεβαίωσε τη φήμη της ως η πιο τρομακτική στον κόσμο. Το τεχνητό χιόνι ήταν τόσο σκληρό που πολλοί σκιέρ παρομοίασαν την κατάβαση με «ελεύθερη κατάβαση πάνω σε γυαλί».

Οι τεχνικοί της FIS διόρθωσαν δύο φορές τα προστατευτικά δίχτυα μετά από μια θεαματική πτώση αθλητή, η οποία ευτυχώς έληξε χωρίς τραυματισμό. Ο 24χρονος Ελβετός Franjo von Allmen έκανε την κούρσα της ζωής του, κατάφερε να «δαμάσει» τις στροφές-παγίδες και να τερματίσει πρώτος, χαρίζοντας στην Ελβετία το χρυσό μετάλλιο στην Ελεύθερη Κατάβαση (Downhill).

Για να τα καταφέρει νίκησε τον βετεράνο Ιταλό, Dominik Paris. Ο «βασιλιάς του Bormio» με έξι νίκες στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ίδια πίστα, έχασε το χρυσό για μόλις 0,12 δευτερόλεπτα, αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση στους χιλιάδες Ιταλούς που κατέκλυσαν τη βάση της πίστας.

Η φωτογραφία της ημέρας

Ο Ilia Malinin μπορεί να έκανε κάποια μικρά λάθη που δεν του επέτρεψαν να πάρει την πρώτη θέση, όμως ο χαρισματικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ προσέφερε εκ νέου μοναδικές στιγμές στους φίλους του καλλιτεχνικού πατινάζ.

Οι πρωταγωνιστές του Σαββάτου

Χρυσά γενέθλια: Η Ιταλίδα Francesca Lollobrigida έκανε το καλύτερο δώρο στον εαυτό της. Ανήμερα των 35ων γενεθλίων της, κέρδισε το χρυσό στα 3.000μ. Πατινάζ Ταχύτητας (Speed Skating), καταρρίπτοντας μάλιστα το ολυμπιακό ρεκόρ με χρόνο 3:54.28.

🇯🇵👀 Japón 𝒗𝒊𝒃𝒓𝒂 𝒂𝒍 𝒓𝒊𝒕𝒎𝒐 de Kagiyama ❤️‍🔥 Su actuación que puso líder a Japón en el programa corto y en el que llegó a superar a un indestructible Ilia Malinin#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/S18jKvVoJQ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 7, 2026

Ο πίνακας των μεταλλίων

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες με τη γλώσσα των αριθμών

Πέρα από τα μετάλλια, η τεχνολογία καταγράφει τις ακραίες επιδόσεις του ανθρώπινου σώματος. Κι εμείς σας παρουσιάζουμε ορισμένες από αυτές που ξεχώρισαν το Σάββατο

7.000 θερμίδες: Η ενέργεια που κατανάλωσαν κατά μέσο όρο οι αθλητές στο Δίαθλο και το Cross-Country το Σάββατο. Για να το καταλάβετε, ένας μέσος άνθρωπος χρειάζεται περίπου 2.000 – 2.500 θερμίδες την ημέρα. Οι αθλητές αυτοί «έκαψαν» μέσα σε λίγες ώρες το φαγητό τριών ημερών.

Η ενέργεια που κατανάλωσαν κατά μέσο όρο οι αθλητές στο Δίαθλο και το Cross-Country το Σάββατο. Για να το καταλάβετε, ένας μέσος άνθρωπος χρειάζεται περίπου 2.000 – 2.500 θερμίδες την ημέρα. Οι αθλητές αυτοί «έκαψαν» μέσα σε λίγες ώρες το φαγητό τριών ημερών. 148 χλμ/ώρα: Η μέγιστη ταχύτητα που κατέγραψε το GPS στο Downhill Ανδρών.

Η μέγιστη ταχύτητα που κατέγραψε το GPS στο Downhill Ανδρών. -14°C: Η θερμοκρασία την ώρα της Μικτής Σκυταλοδρομίας στο Δίαθλο.

Η λέξη της ημέρας

Τα αγωνίσματα και τα αθλήματα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων είναι άγνωστα στους περισσότερους. Για αυτό μαθαίνουμε τους όρους των Αγώνων για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα όσα βλέπουμε.

«Edge Control» (Έλεγχος κόψης): Στο Αλπικό Σκι, είναι η ικανότητα του αθλητή να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις μεταλλικές άκρες (ακμές) των σκι για να κατευθύνει, να ελέγχει την ταχύτητα και να διατηρεί τη σταθερότητα, ειδικά σε παγωμένο χιόν

Οι τελικοί της ημέρας (8/2)

11:00 – Αλπικό Σκι: Super-G Γυναικών (Η πρώτη μεγάλη μάχη της Cortina).

15:00 – Cross-Country Skiing: Skiathlon Ανδρών (15km + 15km).

17:30 – Speed Skating: 5000μ Ανδρών.

21:00 – Luge: Τελικοί Μονού Ανδρών (3η και 4η κατάβαση).

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας (8/2)