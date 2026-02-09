Αρχίζει αύριο Τρίτη, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και το Νέο Λύκειο, με στόχο ένα αξιόπιστο και δίκαιο απολυτήριο, που θα συνδυάζει τις επιδόσεις των μαθητών σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, ταυτόχρονα με τις απολυτήριες εξετάσεις, όπως υποστηρίζει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Ο διάλογος θα συνεχιστεί με τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας, των εκπαιδευτικών φορέων και των πολιτών, πριν καταλήξει σε νομοθετική πρόταση έως τα τέλη Νοεμβρίου 2026. Οι αποφάσεις θα επηρεάσουν τους μαθητές των μικρότερων τάξεων, ενώ στην ψηφιακή διαβούλευση, τον Απρίλιο, μπορούν να λάβουν μέρος και πολίτες.

Η αρχή του Εθνικού Διαλόγου

Στην αυριανή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θα παρουσιάσει την πρόταση που θα αποτελέσει τη βάση για τον Εθνικό Διάλογο. Σύμφωνα με την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα απολυτήριο Λυκείου αξιόπιστο, δίκαιο και κοινωνικά αποδεκτό.

Η εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής του Εθνικού Διαλόγου αναμένεται στο τέλος της εβδομάδας, υπό την προεδρία του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μιχάλη Σφακιανάκη, με συμμετοχή εκπροσώπων της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας, εκπαιδευτικών ομοσπονδιών και του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.

Τον Απρίλιο, θα λειτουργήσει ψηφιακή πλατφόρμα για ανοικτή διαβούλευση με τη συμμετοχή των πολιτών για ένα μήνα, ώστε να ενσωματωθούν στη διαδικασία προτάσεις από την κοινωνία.

Στόχοι και αρχές του Εθνικού Διαλόγου

Η κ. Ζαχαράκη υπογραμμίζει ότι ο διάλογος θα διεξαχθεί χωρίς αιφνιδιασμούς και προειλημμένες αποφάσεις, με στόχο τη θεσμική συνέχεια και τη συναίνεση, πέρα από κυβερνητικές θητείες και κομματικές σκοπιμότητες.

Οι βασικές αρχές περιλαμβάνουν:

Κοινό μορφωτικό δικαίωμα για όλους τους μαθητές.

Υψηλά πρότυπα μάθησης για όλους, όχι μόνο για λίγους.

Ισοτιμία διαδρομών μεταξύ ΑΕΙ και τεχνικής εκπαίδευσης.

Αξιοπιστία και δικαιοσύνη στην αξιολόγηση.

Διαχειρισιμότητα και εφαρμοσιμότητα των αλλαγών.

Κύρια στοιχεία του νέου συστήματος

Οι τρεις κομβικές αλλαγές στο πλαίσιο του Εθνικού Απολυτηρίου είναι:

Εθνική Αρχή Εξετάσεων Σώμα Αξιολογητών Εμπλουτισμένη Τράπεζα Θεμάτων

Το νέο Λύκειο θα αποκτήσει κεντρικό ρόλο, σταματώντας να λειτουργεί ως «προθάλαμος» των πανεπιστημίων. Οι αλλαγές θα περιλαμβάνουν:

Εθνικό Απολυτήριο που συνδυάζει βαθμολογία σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και ειδικές απολυτήριες εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο.

Μείωση του αριθμού των μαθημάτων (ενδεικτικά 6-8).

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και πληροφορικής, project κοινωνικής δράσης/εθελοντισμού.

Στήριξη του Ψηφιακού Φροντιστηρίου με live μαθήματα για όλες τις τάξεις του Λυκείου.

Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σταδιακά, αρχικά για μαθητές Β’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου, από το σχολικό έτος 2027-2028, με μεταβατική περίοδο, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του συστήματος.

Εμπλουτισμός Τράπεζας Θεμάτων και αξιολόγηση

Η Τράπεζα Θεμάτων θα ενισχυθεί με περίπου 2.500 νέα θέματα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τις ενδοσχολικές εξετάσεις της Α’ και Β’ Λυκείου. Η βαθμολόγηση των γραπτών θα γίνεται από τους διδάσκοντες, αλλά θα υπάρχει δειγματοληπτικός έλεγχος από εξωτερικούς αξιολογητές για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας.

Ποιοι μαθητές επηρεάζονται

Οι αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που σήμερα φοιτούν στη Γ’ Γυμνασίου ή στο Λύκειο. Η εφαρμογή ξεκινά πιθανώς από τους μαθητές μικρότερων τάξεων, ώστε το σύστημα να θεωρηθεί ώριμο.

Η υπουργός τονίζει ότι το Λύκειο πρέπει να προσφέρει ουσιαστική εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές, χωρίς να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα καταργηθούν, μόνο όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.