Ο Νίκος Μαρκάτος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί πώς αλλάζουν τα δεδομένα στην υπόθεση Επστάιν μετά τη διάθεση των αρχείων του στη δημοσιότητα. Ποια ονόματα αναφέρονται συχνότερα στα έγγραφα και ποιες χώρες ξεκινούν τις δικές τους έρευνες για το σκάνδαλο.

Στο podcast με τίτλο «Ποια πρόσωπα στριμώχνει ο φάκελος Επστάιν» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:57 Πότε ξεκινά να απασχολεί την κοινή γνώμη η υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν και γιατί.

3:27 Οι θεωρίες συνομωσίας, ο αντισημιτισμός και η πραγματικότητα.

4:09 Γιατί ο φάκελος Επστάιν δόθηκε στη δημοσιότητα τώρα.

5:17 Ποια πρόσωπα εμπλέκονται στην υπόθεση Επστάιν και σε ποιο βαθμό: Βρετανία και Νορβηγία.

10:03 Τραμπ, Κλίντον, Μασκ, Γκέιτς: Πώς εκτίθενται ο πολιτικός και επιχειρηματικός κόσμος των ΗΠΑ.

12:21 Τι διερευνούν οι αμερικανικές και όχι μόνο αρχές σχετικά με το σκάνδαλο Επστάιν.

14:05 Με ποιο τρόπο ο Ντόναλντ Τραμπ εκμεταλλεύεται πολιτικά την υπόθεση Επστάιν.

