Ο Νίκος Μαρκάτος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί πώς αλλάζουν τα δεδομένα στην υπόθεση Επστάιν μετά τη διάθεση των αρχείων του στη δημοσιότητα. Ποια ονόματα αναφέρονται συχνότερα στα έγγραφα και ποιες χώρες ξεκινούν τις δικές τους έρευνες για το σκάνδαλο.
Στο podcast με τίτλο «Ποια πρόσωπα στριμώχνει ο φάκελος Επστάιν» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:
