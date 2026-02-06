Η βρετανική αστυνομία προχώρησε στην εκτέλεση ενταλμάτων έρευνας στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή, μετά από δημοσιεύματα που αφορούν στη συμπεριφορά του πρώην πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε δύο διευθύνσεις, μία στην περιοχή του Γουίλτσιρ στη νότια Αγγλία και μία ακόμη στην περιοχή Κάμντεν του Λονδίνου.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί σύλληψη στο πλαίσιο της υπόθεσης, ενώ το άτομο που ερευνάται είναι 72 ετών.

Πιέσεις στον Στάρμερ από το σκάνδαλο

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που εντείνονται οι πιέσεις προς τον σερ Κιρ Στάρμερ να αποπέμψει τον πιο υψηλόβαθμο σύμβουλό του, στον απόηχο του σκανδάλου με τον Πίτερ Μάντελσον και τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν . Βουλευτές των Εργατικών απηύθυναν και την Παρασκευή νέες εκκλήσεις προς τον πρωθυπουργό να απομακρύνει τον επικεφαλής του επιτελείου του, Μόργκαν ΜακΣουίνι.

Βουλευτές επιρρίπτουν ευθύνες στον ΜακΣουίνι για τον διορισμό του λόρδου Μάντελσον στη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ, παρά τις διασυνδέσεις του τελευταίου με τον παιδόφιλο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.