Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ενόψει του μεγάλου ντέρμπι. Τόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όσο και ο Ράφα Μπενίτεθ προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές.

Ο Τζολάκης θα υπερασπιστεί την ερυθρόλευκη εστία, με τους Ρέτσο και Μπιανκόν στο δίδυμο της άμυνας και τους Κοστίνια και Ορτέγκα στα άκρα. Οι Έσε και Σιπιόνι θα αγωνιστούν στον άξονα, με τους Ροντινέι και Ποντένσε στις επιθετικές πτέρυγες. Ο Ταρέμι θα κινείται πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Στην αντίπερα όχθη ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με τριάδα στόπερ την οποία θα απαρτίζουν οι Γεντβάι, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπραουν. Ο Καλάμπρι και ο Κυριακόπουλους θα είναι στις δύο πτέρυγες. Ο Σιώπης και ο Κοντούρης θα είναι το δίδυμο των μέσων με τον Τεττέη στην κορυφή και τους Αντίνο και Ταμπόρδα πίσω του.