Δύο μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή του Διδυμοτείχου, υπό συνθήκες που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Πρόκειται για άνδρες ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών, η υπηκοότητα των οποίων παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις τους. Ο ένας διακομίστηκε ήδη νεκρός, ενώ ο δεύτερος έφερε αρχικά σημεία ζωής, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως αναφέρουν πηγές του νοσοκομείου, οι δύο μετανάστες εντοπίστηκαν σε παρέβρια περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμη γνωστό το ακριβές σημείο όπου βρέθηκαν.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο ανδρών.

Πιθανή απόπειρα διάσχισης του Έβρου

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δύο μετανάστες φέρεται να επιχείρησαν να διασχίσουν τον ποταμό Έβρο, προκειμένου να εισέλθουν στη χώρα. Η στάθμη του ποταμού παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, φτάνοντας περίπου τα έξι μέτρα, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι δυσμενείς, με χειμερινό ψύχος και ορμητικά νερά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό διερευνώνται, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.