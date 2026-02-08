Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν στη διασταύρωση των οδών Βουλιαγμένης και Πριάμου, στον Άγιο Δημήτριο, ένα αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από τις 5 Φεβρουαρίου.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, εκείνος όμως ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Το όχημα των δραστών έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένες μηχανές, ενώ στη συνέχεια κατέληξε σε τζαμαρία καταστήματος που βρισκόταν σε λειτουργία.

Η καταδίωξη, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς οδηγός και συνοδηγός εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή πεζή στα γύρω στενά. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον οδηγό, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, ήταν 17 ετών, ενώ ο συνοδηγός διέφυγε και αναζητείται.

Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.