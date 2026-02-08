Τον Φεβρουάριο του 2026 καταγράφεται μπαράζ ειδοποιήσεων από τις ευρωπαϊκές αρχές μέσω του συστήματος SAFETY GATE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για γνωστά καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Μόνο την πρώτη εβδομάδα του μήνα οι ανακλήσεις ξεπέρασαν τις 30 και αφορούν προϊόντα δημοφιλών διεθνών brands.

Η λίστα των ανακλήσεων διευρύνεται συνεχώς και περιλαμβάνει καλλυντικά από εταιρείες όπως Dove, L’Oréal Paris, Schwarzkopf, Garnier, Jean Paul Gaultier, Gillette, Axe και Palmolive.

Τι βρέθηκε

Τα προϊόντα εντοπίστηκαν να περιέχουν χημικούς παράγοντες κινδύνου, κυρίως το συστατικό 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), το οποίο έχει απαγορευτεί στα καλλυντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, το BMHCA μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το αναπαραγωγικό σύστημα, να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του αγέννητου παιδιού και να προκαλέσει δερματική ευαισθητοποίηση.

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα προϊόντα που έχουν στην κατοχή τους, βάσει των αριθμών παρτίδας και των barcodes που έχουν δημοσιοποιηθεί, και να τα επιστρέψουν στους λιανοπωλητές ή να τα απορρίψουν σύμφωνα με τις οδηγίες των ελεγκτικών αρχών.

Ο πίνακας με τα προϊόντα

Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην επίσημη σελίδα της Eυρωπαϊκής Επιτροπής πατώντας εδώ και διαλέγοντας την κατηγορία “Cosmetics”, στα φίλτρα αριστερά.