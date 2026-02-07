Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την προεδρία του Ινστιτούτου του Αραβικού Κόσμου (IMA) γνωστοποίησε ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Τζακ Λανγκ, στον απόηχο της προκαταρκτικής έρευνας που άνοιξε η οικονομική εισαγγελία για τις σχέσεις του με τον αμερικανό χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Σε επιστολή του προς τον υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, την οποία είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο νυν πρόεδρος του IMA αναφέρει ότι προτίθεται να υποβάλει την παραίτησή του στη διάρκεια προσεχούς έκτακτου διοικητικού συμβουλίου. Ο Τζακ Λανγκ έχει κληθεί να παρουσιαστεί αύριο, Κυριακή, στο υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έχει την εποπτεία του Ινστιτούτου.

Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της οικονομικής εισαγγελίας για την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας σε βάρος του Τζακ Λανγκ και της κόρης του, Καρολίν, για «ξέπλυμα οικονομικής απάτης με επιβαρυντικές περιστάσεις». Πρόκειται για έρευνα που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και δεν συνεπάγεται απαγγελία κατηγοριών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι έλαβε γνώση της πρότασης παραίτησης του πρώην υπουργού, σημειώνοντας παράλληλα ότι ξεκινά άμεσα η διαδικασία για τον ορισμό διαδόχου στην ηγεσία του IMA. Όπως ανέφερε, εντός επτά ημερών θα συγκληθεί διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα ορίσει προσωρινό πρόεδρο έως την πλήρωση της θέσης.

Ο Τζακ Λανγκ βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής και δημόσιας πίεσης μετά τη δημοσιοποίηση, στα τέλη Ιανουαρίου, νέων εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Τα ντοκουμέντα αυτά φέρονται να αποκαλύπτουν εκτεταμένες ανταλλαγές και σχέσεις συμφέροντος μεταξύ των δύο ανδρών, με το όνομα του πρώην υπουργού να εμφανίζεται εκατοντάδες φορές στο σχετικό υλικό.

Παρότι ο ίδιος δεν κατηγορείται επισήμως σε αυτή τη φάση, η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη γαλλική πολιτική σκηνή, με πολλούς πολιτικούς να ζητούν την αποχώρησή του από την προεδρία του Ινστιτούτου του Αραβικού Κόσμου, προκειμένου να προστατευθεί το κύρος του οργανισμού.

Σε ανακοίνωσή του που διαβιβάστηκε επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Τζακ Λανγκ υποστήριξε ότι οι κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος του είναι «αβάσιμες», δηλώνοντας ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις δικαστικές αρχές. Ωστόσο, η πρόταση παραίτησής του σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικούς κραδασμούς στη Γαλλία.