«Όλες οι επιλογές» είναι στο τραπέζι, εκτίμησε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, σχολιάζοντας την περίπτωση του πρώην υπουργού Πολιτισμού της χώρας Τζακ Λανγκ και νυν προέδρου του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου του Παρισιού, ο οποίος έχει μπει στο στόχαστρο λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

«Προτεραιότητά μου είναι προφανώς να διασφαλίσω την καλή λειτουργία, τη συνέχιση και την ακεραιότητα του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου», είπε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό από τη Βηρυτό και πρόσθεσε: «Για αυτόν τον λόγο κάλεσα τον πρόεδρό του, ώστε να δώσει εξηγήσεις, για αυτά που τον αφορούν». Ο Τζακ Λανγκ «θα γίνει δεκτός την Κυριακή, μόλις επιστρέψει στο Παρίσι και διατηρώ ανοιχτές όλες τις επιλογές σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της θητείας του». Ο Μπαρό σημείωσε ότι «τα πρώτα στοιχεία που προέκυψαν από αυτά τα έγγραφα είναι άνευ προηγουμένου και πολύ σοβαρά» και για αυτό απαιτείται «μια έρευνα σε βάθος». Παράλληλα όμως τόνισε ότι αυτό είναι αρμοδιότητα των φυσικών δικαστηρίων και όχι των «δικαστηρίων των μέσων ενημέρωσης».

Το υπουργείο Εξωτερικών είναι ο βασικός χρηματοδότης του εμβληματικού Ινστιτούτου του Αραβικού Κόσμου, στο οποίο πρόεδρος είναι από το 2013 ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ.

Οι φωνές που ζητούν την παραίτηση του πολλαπλασιάστηκαν, όυταν αποκαλύφθηκαν οι σχέσεις του με τον Έπσταϊν, αφού δημοσιοποιήθηκαν εκατομμύρια έγγραφα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είχε καμία γνώση για την καταδίκη του Έπσταϊν, το 2008, για σεξουαλικά εγκλήματα, όταν συναντήθηκαν, το 2012 και περιέγραψε τον χρηματιστή ως έναν άνθρωπο που ενδιαφερόταν για την τέχνη και το σινεμά, τον οποίο του είχε συστήσει ο Γούντι Αλεν.

Ο 86χρονος πρώην υπουργός δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι σε σχέση με τις επαφές του με τον Έπσταϊν. Ο Λανγκ δήλωσε στο BFMTV ότι δεν ήταν φίλος του, ότι δε γνώριζε και πολλά για το πρόσωπό του, αλλά τον βρήκε «παθιασμένο για την τέχνη, τον πολιτισμό και το σινεμά».

Τα στοιχεία που τον διαψεύδουν

Ωστόσο, οι φάκελοι που δόθηκαν στην δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εγείρουν ερωτήματα για την περιγραφή που κάνει ο Τζακ Λανγκ σχετικά με τη σχέση του με τον Έπσταϊν. Δείχνουν ότι οι δύο είχαν διαρκή επικοινωνία στο διάστημα, από το 2012 και μέχρι το 2019, οπότε και ο χρηματιστής βρέθηκε νεκρός στο κελί του.

Σε email που στάλθηκε από τον Λανγκ στον Έπστάϊν, στις 7 Απριλίου 2017, σχεδόν μία δεκαετία μετά την καταδίκη του για εκπόρνευση ανήλικης, τον ευχαριστούσε για μία «υπέροχη μέρα» την προηγουμένη. «Η φιλία σας, το καταπληκτικό αεροπλάνο (;) (pl=ne m) και η εξαιρετική σας γενναιοδωρία μας άγγιξαν», έγραφε ο Λανγκ, ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα για σχολιασμό.

«Να σκεφτεί το θεσμό»

Πηγή προσκείμενη στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η προεδρία και το πρωθυπουργικό γραφείο της Γαλλίας ζήτησαν από τους αρμόδιους υπουργούς να καλέσουν τον Λανγκ και να τον ενθαρρύνουν «να σκεφτεί τον θεσμό». Ακολούθησε η πρόσκληση στο υπουργείο Εξωτερικών.

Το Ινστιτούτο του Αραβικού Κόσμου είναι ένας πολιτιστικός και ερευνητικός θεσμός που προωθεί την κατανόηση του αραβικού κόσμου και βρίσκεται στις όχθες του Σηκουάνα στο Παρίσι.

«Δε φοβάμαι τίποτε, είμαι τελείως καθαρός», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL, ο Τζακ Λανγκ επικαλούμενος «αφέλεια» στη στάση του απέναντι στον Επστιν

Την Δευτέρα, η κόρη του Λανγκ, Καρολίν, παραιτήθηκε από τη θέση της επικεφαλής του συνδικάτου κινηματογραφικών παραγωγών, έπειτα από τις αποκαλύψεις για την ύπαρξη offshore εταιρείας την οποία είχε συστήσει το 2016 με τον αμερικανό επιχειρηματία.