Με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι, να έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την σύνταξη του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί και πιθανότατα θα έχει πάρει έγκριση μέχρι τον Ιούνιο, τόσο οι πολιτειακές Αρχές, όσο και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, κάνουν τις δικές τους κινήσεις, που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό και αν τελικά το πρόγραμμα του δημοκρατικού Σοσιαλιστή θα είναι εφικτό και εφαρμόσιμο.

Ο Μαμντάνι και η Νέα Υόρκη αντιμέτωποι με δημοσιονομικές προκλήσεις

Όπως ο ίδιος ο Μαμντάνι παραδέχτηκε σε σχετική συνέντευξη Τύπου στα τέλη του Ιανουαρίου, η δημοτική αρχή της Νέας Υόρκης βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές δημοσιονομικές προκλήσεις, την ώρα που επιχειρεί να υλοποιήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα κοινωνικών παρεμβάσεων για τη μείωση του κόστους ζωής στην πόλη.

Ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι εξελέγη με αιχμή του προγράμματός του την αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και της επιβάρυνσης των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών του περιλαμβάνονται η καθολική δωρεάν φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας, η δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία, το πάγωμα των ενοικίων και η δημιουργία δημοτικών παντοπωλείων σε υποβαθμισμένες περιοχές. Από όλα αυτά μέχρι τώρα έχει καταφέρει να ανακοινώσει την υλοποίηση μόνο την δωρεάν φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας σε συνεννόηση με την κυβερνήτη Κάθι Χόκουλ.

«Τρύπα» 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα δύο χρόνια

Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες εξαγγελίες θα πρέπει να δοκιμαστούν ως προς το εάν τελικά μπορούν να εφαρμοστούν καθώς, ο δήμος της Νέας Υόρκης όπως ο ίδιος ο Μαμντάνι ανακοίνωσε αντιμετωπίζει δημοσιονομικό έλλειμμα που ενδέχεται να φτάσει τα 12 δισ. δολάρια στα επόμενα οικονομικά έτη. Το πρόβλημα αυτό είχε επισημανθεί ήδη από το 2025 από τον τότε δημοτικό ελεγκτή Μαρκ Λεβίν και ανεξάρτητους δημοσιονομικούς φορείς, οι οποίοι προειδοποιούσαν για αυξανόμενα κενά στον προϋπολογισμό μετά τη λήξη των έκτακτων ομοσπονδιακών ενισχύσεων της πανδημίας.

Ευθύνες σε Άνταμς και Κουόμο – Στοίχημα η αύξηση της φορολογίας των πλουσίων

Παρά ταύτα ο Μαμντάνι στην σχετική συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε υποστήριξε ότι για την τεράστια τρύπα στον προϋπολογισμό ευθύνες έχει τόσο ο πρώην δήμαρχος της πόλης Έρικ Άνταμς, όσο και ο πρώην κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο. Η λύση σε αυτό το ζήτημα δεν περνάει μόνο από το δικό του χέρι, καθώς για να κλείσει η τρύπα θα πρέπει να καταφέρει να συνεργαστεί με την Κάθι Χόκουλ και σε ζητήματα φορολογίας (να ζητήσει δηλαδή από το Όλμπανι την έδρα των πολιτειακών Αρχών αύξηση της φορολογίας) και άλλων εσόδων, όπου όμως η στάση της κυβερνήτη δεν φαίνεται να συγκλίνει με του Μαμντάνι.

Ο Μαμντάνι εξαρτάται από την Χόκουλ

Ο δήμαρχος έχει προτείνει αυξήσεις στη φορολογία υψηλών εισοδημάτων και επιχειρήσεων, εκτιμώντας ότι μπορούν να αποφέρουν έως και 9 δισ. δολάρια ετησίως. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές απαιτούν την έγκριση της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, η οποία είναι αντιμέτωπη με αντιδράσεις τόσο από πολιτικούς παράγοντες όσο και από επιχειρηματικούς κύκλους.

Πέραν όμως της ουσιαστικά αρνητικής στάσης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης στο ζήτημα της φορολογίας των πλουσίων, ο Μαμντάνι αντιμετωπίζει πρόβλημα και με την υλοποίηση της δέσμευσης του για δωρεάν συγκοινωνίες εντός της πόλης της Νέας Υόρκης.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θέλει να του κόψει τα φτερά

Το πρόβλημα του ακούει στα ονόματα Ντόναλντ Τραμπ και Σον Πάτρικ Ντάφι, που είναι ο υπουργός Μεταφορών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν αμερικανικά μέσα αρχής γενομένης από αποκάλυψη του Politico, ο Ντάφι ετοιμάζει νομοσχέδιο που θα απαγορεύει στις πόλεις με πληθυσμό άνω των 200.000 ατόμων που διαθέτουν στόλο λεοφωρείων μεγαλύτερο των 100 οχημάτων και οι οποίες λαμβάνουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, να «τρέχουν» προγράμματα ελεύθερων μετακινήσεων.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι πόλεις αυτές θα πρέπει να επιβάλλουν αντίτιμο για τις μετακινήσεις στον γενικό πληθυσμό, αλλά (σε μια προσπάθεια να καρπωθεί η κυβέρνηση τα οφέλη της ατζέντας της Μαμντάνι) να παρέχουν δωρέαν μεταφορές σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες όπως τα ανάπηρα άτομα, τα παιδιά, οι μαθητές και οι βετεράνοι.