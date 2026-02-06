Στην σύλληψη ατόμου που διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην επίθεση εναντίον του αμερικανικού προξενείου στην Βεγγάζη, το 2012, προχώρησαν οι ΗΠΑ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από την πλευρά της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι. Όπως ανέφερε η Μπόντι ο Ζουμπαγιάρ αλ-Μπακούς έχει πλέον εκδοθεί στις ΗΠΑ και θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, εμπρησμό και τρομοκρατικές πράξεις.

«Το FBI συνέλαβε έναν από τους βασικούς συμμετέχοντες πίσω από την επίθεση στη Βεγγάζη. Ο Ζουμπαγιάρ αλ-Μπακούς προσγειώθηκε στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Andrews στις 3 τα ξημερώματα σήμερα. Βρίσκεται υπό κράτηση», δήλωσε η Μπόντι σε συνέντευξη Τύπου.

Τι είχε συμβεί στο προξενείο το 2012

Τέσσερις Αμερικανοί υπάλληλοι σκοτώθηκαν στο περιστατικό της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, το οποίο αρχικά θεωρήθηκε αυθόρμητη αντίδραση σε διαδηλώσεις, αλλά αργότερα αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για οργανωμένη επίθεση από εξτρεμιστές, ορισμένοι εκ των οποίων συνδέονταν με ομάδες προσκείμενες στην Αλ Κάιντα. Δύο ακόμη άτομα έχουν συλληφθεί και καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους στην επίθεση.

Η επίθεση αποτέλεσε σύμβολο του χάους στη Βεγγάζη και ευρύτερα στη Λιβύη, αναδεικνύοντας την αστάθεια και την παρουσία της τρομοκρατίας στην περιοχή. Οδήγησε σε σειρά ερευνών στις ΗΠΑς, κατά τη διάρκεια των οποίων Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο συγκρούστηκαν με την τότε υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, ενόψει της υποψηφιότητάς της στις προεδρικές εκλογές του 2016 ως Δημοκρατική.