Χάθηκε η επικοινωνία με μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος, Falcon 50, που φέρεται να μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του στρατού της Λιβύη, Μοχάμεντ Αλι Αχμέντ αλ-Χαντάντ, πάνω από την Άγκυρα, στα 34.200 πόδια, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και είχε 5 επιβαίνοντες συνολικά.

Όπως μετέδωσε ο σταθμός NTV, τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων έδειχναν ότι αεροσκάφη εκτρέπονταν μακριά από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Αγκυρας την ίδια ώρα που διακόπηκε η επικοινωνία με το συγκεκριμένο τζετ.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες χάθηκε η επαφή ή για την πορεία του αεροσκάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών μέσων, ακούστηκε μια έκρηξη στην περιοχή, ενώ οι αρχές προχώρησαν προσωρινά σε απαγόρευση της εναέριας κυκλοφορίας γύρω από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά.

Το τουρκικό υπουργείο Αμυνας είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα την επίσκεψη του Λίβυου αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην Τουρκία.