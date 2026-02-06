Υπό τον τίτλο «Armonia» (Αρμονία), η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 φιλοδοξεί να μετουσιώσει την έννοια της «ενότητας μέσα από την ποικιλομορφία» σε μια ενιαία παγκόσμια αφήγηση.

Το εγχείρημα κρίνεται ως μια πρωτοφανής πρόκληση για τα τηλεοπτικά χρονικά, καθώς καλείται να συνενώσει διαφορετικές φωνές και τοποθεσίες σε μία κοινή ροή.

Το μεγάλο στοίχημα της τελετής σε τέσσερα σημεία

Η Olympic Broadcasting Services (OBS), ο ραδιοτηλεοπτικός βραχίονας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, έχει αναλάβει το σύνθετο έργο της κάλυψης. Υπό την καθοδήγηση του Έλληνα Γενικού Διευθυντή της OBS, Γιάννη Έξαρχου, θα αναπτυχθεί ένας εντυπωσιακός τεχνικός εξοπλισμός.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί αυτός περιλαμβάνει:

Περισσότερες από 50 κάμερες τελευταίας τεχνολογίας.

Εξειδικευμένα ρομποτικά συστήματα, γερανούς και καλωδιακές κάμερες (cable cams).

Τρία ελικόπτερα και στόλο από drones για εναέριες λήψεις.

25 smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra, τα οποία θα λειτουργούν ως συμπληρωματική ροή (secondary feed), προσφέροντας «backstage» πλάνα και υποκειμενικές λήψεις από την οπτική γωνία των πρωταγωνιστών.

«Μέσω της συνεργασίας μας με τη Samsung, αποτυπώνουμε δυναμικές προοπτικές που συμπληρώνουν την κύρια μετάδοση. Υιοθετώντας την αφήγηση μέσω κινητού, βοηθάμε τους θεατές να νιώσουν πιο κοντά στην ενέργεια αυτής της ιστορικής στιγμής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Έξαρχος.

Ο συγχρονισμός τεσσάρων πόλεων στην τελετή έναρξης

Το κεντρικό στάδιο «Σαν Σίρο» στο Μιλάνο θα αποτελέσει τον βασικό κόμβο της διοργάνωσης, όμως η δράση θα διαχέεται ταυτόχρονα στο Λιβίνιο, το Πρεντάτσο και την Κορτίνα ντ’Αμπέτσο.

Η μεγαλύτερη πρόκληση έγκειται στην παρέλαση των αθλητών. Παρόλο που οι εθνικές αποστολές θα βρίσκονται διασκορπισμένες στις τέσσερις περιοχές, η παραγωγή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η αναγγελία κάθε ομάδας να γίνεται από το Μιλάνο, ενώ η εικόνα θα εναλλάσσεται με τέτοια ακρίβεια που θα δίνει την αίσθηση μιας ενιαίας, αδιάσπαστης πομπής.

Ο Κρίστοφερ Γένσεν, παραγωγός μεταδόσεων της OBS, υπογράμμισε τη δυσκολία του εγχειρήματος: «Η παραγωγή σε πολλαπλούς χώρους αποτελεί παγκόσμια πρώτη. Απαιτεί ακρίβεια δευτερολέπτου, άψογο συντονισμό και την απόλυτη αφοσίωση εκατοντάδων ανθρώπων πίσω από τις κάμερες».

Η τελετή έναρξη θα αρχίσει στις 21.00 της Παρασκευής (06/02) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.