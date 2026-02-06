Αλλαγή στο θέμα του Σημαιοφόρου της ελληνικής ομάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 που αρχίζουν την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Μετά την άρνηση των διοργανωτών να παρελάσει ολόκληρη η ομάδα στο Σαν Σίρο του Μιλάνου, η Team Hellas θα παρελάσει στις Τελετές που θα γίνουν την ίδια ώρα στις πόλεις Predazzo και Cortina d’Ampezzo.

Τη θέση του Σημαιοφόρου αντί του Αλέξανδρου Γκιννή, θα πάρει η Νεφέλη Τίτα που συμμετέχει για δεύτερη φορά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και θα παρελάσει στο Predazzo μαζί με τους άλλους δύο αθλητές των δρόμων αντοχής Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Απόστολο Αγγέλη.

Στην πόλη Cortina d’Ampezzo θα παρελάσει η πρωταθλήτρια του αλπικού σκι Μαρία Ελένη Τσιόβολου ενώ στην αποστολή θα ενσωματωθεί αργότερα και ο Αλέξανδρος Γκιννής.

Η πορεία της Νεφέλης Τίτα

Η Νεφέλη Τίτα είναι μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες της χιονοδρομίας δρόμων αντοχής και ανήκει στη νέα γενιά που εκπροσωπεί τη χώρα σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2003 στη Φλώρινα, περιοχή με μακρά παράδοση στα χειμερινά αθλήματα, και από πολύ μικρή ηλικία βρέθηκε στις πίστες, ξεκινώντας τη χιονοδρομία περίπου στα τέσσερά της χρόνια. Καθοριστικό ρόλο στην αθλητική της πορεία είχε ο πατέρας της, Χρήστος Τίτας, προπονητής χιονοδρομίας, ο οποίος τη μύησε στο άθλημα και τη στήριξε στα πρώτα της βήματα.

Αγωνίζεται με τα χρώματα του Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας και έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με διακρίσεις σε Πανελλήνια και Βαλκανικά Πρωταθλήματα, καθώς και σταθερή παρουσία σε διεθνείς αγώνες της FIS. Έχει συμμετάσχει σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα Χιονοδρομίας, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες απέναντι στην παγκόσμια ελίτ του αθλήματος, ενώ ξεχώρισε και σε διεθνείς αγώνες με υψηλές κατατάξεις.

Η Νεφέλη Τίτα εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Λωζάνη 2020, κάνοντας το πρώτο μεγάλο βήμα σε Ολυμπιακό επίπεδο, ενώ το 2022 αγωνίστηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, συμμετέχοντας στα αγωνίσματα της χιονοδρομίας δρόμων αντοχής και επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες του αθλήματος.

Παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, η Νεφέλη Τίτα καταφέρνει να συνδυάζει τον αθλητισμό υψηλών απαιτήσεων με τις σπουδές της, φοιτώντας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελώντας χαρακτηριστικό παράδειγμα αθλήτριας που συνδυάζει επιτυχώς τον αθλητισμό με την ακαδημαϊκή εξέλιξη.