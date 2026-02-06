Να έχεις χίλια μάτια να βλέπεις τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα! Οι Πειραιώτες έκαναν μια αδιανόητη εμφάνιση στο κατάμεστο ΣΕΦ και διέλυσαν τη Βίρτους Μπολόνια, που βγήκε… νοκ άουτ από τη δεύτερη περίοδο.

Σχεδόν κανένας δεν υστέρησε, όμως το παιχνίδι είχε και πρωταγωνιστές. Ο Σάσα Βεζένκοφ (20π, 8ρ) τα έβαζε… με όλους τους τρόπους, ο Εβάν Φουρνιέ ήταν εκπληκτικός σε όλα τα επίπεδα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έφτασε τα πέντε τρίποντα, ενώ τα τρία πεντάρια (Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ), ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλον.

Οι πρωταθλητές έδειξαν σε φοβερή κατάσταση, παρά την πρόσφατη ήττα στο Ντουμπάι, και θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει ακόμα περισσότερους πόντους αν δεν «έσβηναν» τις μηχανές στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με σαφή αμυντικά προβλήματα και επιθετικά στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στον Σάσα Βεζένκοφ, με μικρές βοήθειες από τον Γουόρντ. Βρέθηκε πίσω, αλλά όταν μπήκαν στην εξίσωση οι Ντόρσεϊ και Τζόουνς, το παιχνίδι άλλαξε μορφή. Η περίοδος ολοκληρώθηκε στο 24-23.

Ο Σάσα ήταν… αδιανόητος. Το ένα καλάθι μετά το άλλο και η μόνη απάντηση ήταν ένα τάιμ άουτ. Ο Τζόσεφ μπήκε και πήρε… μπρος. Το δεύτερό του τρίποντο έφερε τη διαφορά στα διψήφια, 39-28, ενώ το μεγάλο σερί έφτασε το σκορ ως το 49-28! Αυτή η φοβερή περίοδος άλλαξε για τα καλά τα δεδομένα ενός αγώνα που είχε ξεκινήσει διαφορετικά.

Ο Ολυμπιακός έκανε ένα συνολικά αδιανόητο ημίχρονο, κλείνοντας με 61-34 στο ημίχρονο. Φοβερός ήταν και ο Χολ, που πέρασε και έφερε το καλύτερο διάστημα της ομάδας.

Η Βίρτους είχε παραιτηθεί. Ο Ολυμπιακος έκανε… πάρτι. Ο Ντόρσεϊ τα πέταγε σα πορτοκάλια, έφτασε τα πέντε τρίποντα και οι Πειραιώτες απλά κυνηγούσαν τα ρεκόρ. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 89-50.

Στην τέταρτη περίοδο, οι γηπεδούχοι έσβησαν τις μηχανές. Ο Νετζήπογλου έπαιξε αρκετά, Τζόουνς – Χολ μοιράστηκαν χρόνο και το παιχνίδι τελικά ολοκληρώθηκε με διαφορά 32 πόντων.