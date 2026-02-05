Η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών δεν ήθελε να φύγει με άδεια χέρια από την Πορτογαλία και το έκανε με εμφατικό τρόπο. Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη ήταν κυριαρχική απέναντι στην Ιταλία, την οποία και συνέτριψε με 15-8 για να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Αυτό είναι το έκτο μετάλλιο για την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είχαν προηγηθεί τέσσερα ασημένια και ακόμα ένα χάλκινο.

Οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη μπήκαν στην πισίνα με στόχο να πάρουν το χάλκινο μετάλλιο. Από την αρχή κατάφεραν να επιβάλλουν το ρυθμό τους και να δείξουν στις Ιταλίδες πως δεν έχουν ελπίδα. Με γκολ από τις Τριχά και Ελευθερία Πλευρίτου η εθνική προηγήθηκε με 2-0, πριν η Μπιανκόνι μειώσει σε 2-1.

Στη συνέχεια η Εθνική κατάφερε να τρέξει επί μέρους 4-0 για να πάρει προβάδισμα με πέντε τέρματα στην αρχή της δεύτερης περιόδου. Οι Ιταλίδες μείωσαν προσωρινά με την Μπετίνι πριν η Εθνική ανεβάσει κι άλλο τη διαφορά με τέρματα από την Μυριοκεφαλιτάκη και την Μπιτσάκου (8-2).

Η λήξη του δεύτερου οκταλέπτου βρήκε τις παίκτριες του Χάρη Παυλίδη να προηγούνται με 10-4 παίζοντας ολοκληρωτικό πόλο.

Οι Ιταλίδες προσπαθούσαν να μπουν στο ματς, αλλά η άμυνα για σεμινάριο από την εθνική δεν τους το επέτρεπε. Παρά τις προσπάθειες του Κάρλο Σίλιπο οι παίκτριές του αδυνατούσαν να βρουν λύσεις στην επίθεση, ενώ και στην άμυνα δεν είχαν απαντήσεις στον πλουραλισμό της ομάδα του Χάρη Παυλίδη.

Κάπως έτσι η διαφορά αντί να μειώνεται ολοένα και αυξανόταν. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τρίτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με τις παίκτριες του Χάρη Παυλίδη να προηγούνται με εννιά τέρματα (15-6).

Το τέταρτο οκτάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα

Ελλάδα – Ιταλία 15-8

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 5-3, 5-2, 0-2