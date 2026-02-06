Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η Τελετή Έναρξης της μεγάλης γιορτής της Ανθρωπότητας, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες που διεξάγονται σε Μιλάνο και Κορτίνα της Ιταλίας από σήμερα 6 μέχρι και τις 22 Φεβρουαρίου.

Στους Αγώνες συμμετέχουν περισσότεροι από 2.900 αθλητές απ’ όλο τον κόσμο, διεκδικώντας μετάλλια σε 16 διαφορετικά χειμερινά αθλήματα και συνολικά 116 αγωνίσματα.

Ελληνική συμμετοχή

Η Ελλάδα συμμετέχει με πέντε αθλητές και αθλήτριες. Στο Αλπικό Σκι θα αγωνιστούν ο Αλέξανδρος Γκιννής και η Μαρία Ελένη Τσιόβολου, και στους Δρόμους Αντοχής οι Απόστολος Αγγέλης, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Νεφέλη Τίτα.

Η τελετή έναρξης επιδιώκει-σύμφωνα με τους διοργανωτές-να αντικατοπτρίσει την ζωή τόσο της πόλης όσο και του βουνού.

Η τελετή έχει τον τίτλο «Armonia» (αρμονία) και γιορτάζει την ποικιλομορφία της ιταλικής ζωής από το Μιλάνο, μια διεθνή πρωτεύουσα της μόδας και των οικονομικών, μέχρι τις μικρότερες ορεινές πόλεις στις Άλπεις που φιλοξενούν αγωνίσματα, σε μία μεγάλη Ολυμπιακή γιορτή, που θα διαρκέσει έως τις 22 Φεβρουαρίου.

Σχεδιασμένη από τον Ιταλό Μάρκο Μπάλιτς, ο οποίος εξήγησε ότι το επιλεγμένο θέμα, η «αρμονία», του οποίου ο μουσικός ορισμός είναι αυτός δύο διαφορετικών ήχων που, ενώνοντας, δημιουργούν έναν πλουσιότερο ήχο, είναι «μια τέλεια μεταφορά για το Μιλάνο και την Κορτίνα, την πόλη και το βουνό».

Τα εισιτήρια για την τελετή έναρξης στο Μιλάνο κοστίζουν από 260 έως 2.026 ευρώ. Οι αθλητές θα παρελάσουν επίσης στις ορεινές εγκαταστάσεις του Λιβίνιο και του Πρεντάτσο, σε Αγώνες που εκτείνονται σε 22.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Οι, Αλμπέρτο Τόμπα και Ντέμπορα Κομπανιόνι, δύο από τους πιο επιτυχημένους αλπικούς σκιέρ της Ιταλίας, φέρονται να είναι οι τελευταίοι λαμπαδηδρόμοι.

Οι ιταλικές αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το «Σαν Σίρο» του Μιλάνου, τη σκηνή δηλαδή για το κύριο μέρος μιας τελετής στην οποία εμφανίστηκε-μεταξύ άλλων- η Αμερικανίδα ποπ ντίβα Μαράϊα Κάρεϊ και ο διάσημος Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι.

Η συνδιοργανώτρια πόλη Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο θα συμμετάσχει στους εορτασμούς από απόσταση μεγαλύτερη των 400 χιλιομέτρων στα βουνά, σε ένα θέαμα που αναμένεται να προσελκύσει ένα τεράστιο παγκόσμιο κοινό στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο.

Φόρος τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι

Η Αμερικανίδα ποπ ντίβα Μαράια Κάρεϊ βοήθησε να ξεκινήσει το… πάρτι την Παρασκευή (6/2), καθώς οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα παρουσίασαν μια μοναδική τελετή έναρξης που συνδύασε στοιχεία από τις δύο συνδιοργανώτριες πόλεις, επιδιώκοντας να αποτυπώσει τόσο την αστική όσο και την ορεινή ζωή της Ιταλίας.

Η Κάρεϊ ερμήνευσε το ιταλικό τραγούδι της δεκαετίας του 1950 «Nel blu, dipinto di blu» («Στο γαλάζιο, βαμμένο στο γαλάζιο») με το διάσημο ρεφρέν «Volare» («Να πετάς»), αποσπώντας επευφημίες στο στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν μεταξύ των παρευρισκομένων στο εμβληματικό ποδοσφαιρικό στάδιο. Ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα παρουσιάστηκε στο κοινό μέσω βίντεο, στο οποίο ο 84χρονος εμφανιζόταν να διασχίζει την πόλη με ένα από τα ιστορικά τραμ του Μιλάνου.

Τα πρώτα μέρη της τελετής περιλάμβαναν επίσης έναν φόρο τιμής στον εκλιπόντα Ιταλό σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος είχε ως βάση του το Μιλάνο και απεβίωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η συνδιοργανώτρια Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο είχε τον δικό της υποστηρικτικό ρόλο στους εορτασμούς, από απόσταση άνω των 400 χιλιομέτρων στα βουνά, σε ένα θέαμα με τίτλο «Armonia» («Αρμονία»), που αναμένεται να προσελκύσει τεράστιο παγκόσμιο τηλεοπτικό και διαδικτυακό κοινό. Στην Κορτίνα υπήρξε κάποια σύγχυση σχετικά με την πρόσβαση.

Η Λορεδάνα Βίντο, από την Πάδοβα, ιδιοκτήτρια δεύτερης κατοικίας στην Κορτίνα, όπως μετέφερε το Reuters εμποδίστηκε στην αρχή της Corso Italia, του κεντρικού δρόμου της πόλης, και δήλωσε: «Δεν μας είχαν ενημερώσει ότι όλα θα ήταν κλειστά. Μας είπαν ότι η είσοδος θα ήταν ελεύθερη».

Αθλητές παρήλαυναν επίσης στα ορεινά θέρετρα του Λιβίνιο και του Πρεντάτσο, σε Αγώνες που εκτείνονται σε 22.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η τελετή γιορτάζει την πολυμορφία της ιταλικής ζωής, από το κοσμοπολίτικο Μιλάνο έως τις μικρότερες ορεινές πόλεις των Άλπεων που φιλοξενούν τα υπαίθρια αγωνίσματα των Αγώνων, οι οποίοι διαρκούν έως τις 22 Φεβρουαρίου.

Κάποιοι στην Κορτίνα δήλωσαν ικανοποιημένοι που συμμετέχουν στο γεγονός χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψουν στο Μιλάνο και πίσω.

«Θα ήθελα να ήμουν στην πλήρη τελετή; Κάπως ναι. Είμαι χαρούμενος που δεν χρειάζεται να περάσω 10 ώρες σε λεωφορείο εκείνη τη μέρα; Ναι», είπε ο Όστιν Φλόριαν, μέλος της αμερικανικής ομάδας σκελετού.

Για πρώτη φορά, δύο ολυμπιακοί βωμοί, ένα από τα σύμβολα των Αγώνων, θα ανάψουν ταυτόχρονα και θα παραμείνουν αναμμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια – ο ένας στην Αψίδα της Ειρήνης (Arco della Pace) στο Μιλάνο και ο άλλος στην Piazza Dibona της Κορτίνα.

Οι Αλμπέρτο Τόμπα και Ντέμπορα Κομπανιόνι, δύο από τους πιο επιτυχημένους Ιταλούς αλπικούς σκιέρ, φέρονται ως τα πρόσωπα που θα έχουν την τιμή να ανάψουν τους ολυμπιακούς βωμούς, ωστόσο τα ονόματα των συμμετεχόντων και η μορφή της τελετής δεν έχουν επισήμως ανακοινωθεί.

Μια σειρά διαδηλώσεων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (6/2), με περισσότερες να έχουν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο (7-8/2), στην οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, με στόχο την αντίθεση στην παρουσία αναλυτών από υπηρεσία που υπάγεται στην Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Πιο τοπικά ζητήματα, όπως το κλείσιμο σχολείων και δρόμων στην πόλη, έχουν επίσης ενοχλήσει ορισμένους κατοίκους του Μιλάνου. Το Μιλάνο απόλαυσε ένα ηλιόλουστο απόγευμα και το κλίμα έξω από το στάδιο ήταν γιορτινό, καθώς το πλήθος αυξανόταν.

Ο Ντέιβιντ Άργουντ, 59 ετών, από την Ουάσινγκτον, που παρακολουθούσε την πέμπτη του τελετή έναρξης, δεν περίμενε ότι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις θα χαλούσαν τη γιορτή.

«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πάντα αντικατοπτρίζουν όσα συμβαίνουν στον κόσμο», δήλωσε ο Άργουντ, ο οποίος φορούσε γυαλιά-αξεσουάρ με τους πέντε ολυμπιακούς κύκλους.

«Αλλά νομίζω ότι μόλις ξεκινήσουν οι Αγώνες, οι άνθρωποι τείνουν να ξεχνούν τα περισσότερα από αυτά. Υπάρχουν αντιπαραθέσεις πριν, αλλά μόλις αρχίσει η τελετή, μόλις μπουν οι αθλητές, νομίζω ότι όλοι νιώθουν ένα πνεύμα συναδελφικότητας», πρόσθεσε.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι έφτασαν χθες (5/2) στο Μιλάνο, θα είναι μεταξύ των επισήμων που θα βρεθούν στο «Σαν Σίρο».

Για πρώτη φορά, δύο Ολυμπιακοί βωμοί, ένα από τα σύμβολα των Αγώνων, θα ανάψουν ταυτόχρονα και θα καίνε καθ’ όλη τη διάρκεια – το ένα στην Arco della Pace (Αψίδα της Ειρήνης) του Μιλάνου και το άλλο στην Piazza Dibona (πλατεία Ντιμπόνα) της Κορτίνα.

Προβληματισμός και ανησυχία υπάρχει σε διοργανωτές και ιταλικές αρχές, ότι οι θεατές μπορεί να αποδοκιμάσουν την αμερικανική ομάδα ή τους πολιτικούς, μετά την είδηση ​​της παρουσίας πρακτόρων από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), κάτι που προκάλεσε οργή στην Ιταλία.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ελπίζει, ωστόσο, ότι η τελετή έναρξης θα αποτελέσει μια επίδειξη σεβασμού προς τους αθλητές από όλο τον κόσμο.

Από την εντυπωσιακή Τελετή Έναρξης στο Σαν Σίρο του Μιλάνου έως και τη λήξη των Αγώνων, οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλα τα σημαντικά αγωνίσματα και τις κορυφαίες στιγμές των Αγώνων μέσα από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, καθώς και από τα ειδικά κανάλια ERTSPORTS της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX.

Η δημόσια τηλεόραση, με πλήρη δημοσιογραφική κάλυψη, έγκυρη ενημέρωση και ρεπορτάζ από τους χώρους των Αγώνων, θα προσφέρει στο κοινό μια ολοκληρωμένη ολυμπιακή εμπειρία από το Μιλάνο και την Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, αναδεικνύοντας το πάθος των αθλητών όλου του κόσμου στην προσπάθειά τους για διάκριση.

Στο Μιλάνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο Μιλάνο βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δίνει το παρών στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο πρωθυπουργός ανάρτησε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μιλάνου, στην οποία ποζάρει μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του σημειώνει με χιουμοριστική διάθεση «αυτή τη φορά δεν βρέχει», κάνοντας αναφορά στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου η έντονη βροχόπτωση είχε ταλαιπωρήσει τους δεκάδες χιλιάδες θεατές, χαλώντας επίσης τα σχέδια των διοργανωτών.

Υπενθυμίζεται ότι τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παρακολουθήσει την τελετή από τις κερκίδες μαζί με τη σύζυγό του και τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, φορώντας αδιάβροχα.

