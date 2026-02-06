Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία στην πόλη του Βόλου παρακολουθει τις εξελίξεις σε μια δυσώδη υπόθεση, με θύμα κοριτσάκι κάτω των 10 ετών και μεταξύ των εμπλεκομένων, τη μητέρα της.

Όπως μεταδίδει το gegonotanews, η 38χρονη συνελήφθη την Πέμπτη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα, αναφέρουν ότι οι αρχές έφθασαν στη σύλληψή της, ύστερα από προανάκριση που διενήργησε η Εισαγγελία, στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώθηκαν στοιχεία, τα οποία φέρονται να τη συνδέουν με την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία για το είδος και την έκταση της εμπλοκής της γυναίκας, η οποία οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης, με την εισαγγελέας υπηρεσίας να ασκεί σε βάρος της δίωξη για παιδική πορνογραφία, με θύμα την ανήλικη κόρη της. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.