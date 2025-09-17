Αδίστακτος απέναντι σε μικρά κορίτσια, τα οποία προσέγγιζε με την ασφάλεια της απόστασης που του προσέφεραν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να ήταν ένας 25χρονος που συνελήφθη στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός αποκτούσε επαφές με πλήθος ανήλικων κοριτσιών, ακόμα και κάτω των 15 ετών, μέσω δημοφιλών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, τους αποσπούσε υλικό που αφορούσε την γενετήσια ελευθερία τους. Στη συνέχεια, απειλούσε τα θύματά του ότι θα δημοσίευε το υλικό, αναγκάζοντάς τα να συνεχίσουν να του αποστέλλουν υλικό γενετήσιου περιεχομένου.

Μετά από καταγγελία για τη δράση του, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου κινητοποιήθηκε άμεσα και μέσω των ηλεκτρονικών ιχνών (IP) των προφίλ του δράστη στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ταυτοποίησε τον 25χρονο και αστυνομικοί τον συνέλαβαν στον σπίτι του, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το απόγευμα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου.

Ο νεαρός κατηγορείται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων, που δεν συμπλήρωσαν τα 15 έτη, κατ’ εξακολούθηση, εκδικητική πορνογραφία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σε έρευνα εντός της οικίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 κινητά τηλέφωνα, όπου εντοπίστηκε πλήθος υλικού παιδικής πορνογραφίας,

αεροβόλο πιστόλι,

2 μαχαίρια,

σιδερογροθιά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.