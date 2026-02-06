Ένας 45χρονος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα, που σημειώθηκε λίγο πριν τις 15:30 το μεσημέρι της Παρασκευής, στην περιοχή Άρι της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το messinialive, το δυστύχημα συνέβη, κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων. Ο 45χρονος, υπήκοος Αλβανίας, εργαζόταν ως χειριστής κομπρεσέρ και ήταν μέλος συνεργείου εργολάβου που εκτελούσε τις εργασίες στο σημείο.

Κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, το έδαφος υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο εργάτης να πέσει μέσα στο σκάμμα και να καταπλακωθεί από τα μπάζα.

Συνάδελφοί του έσπευσαν άμεσα για να τον απεγκλωβίσουν, ενώ στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 45χρονο, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άτυχος εργάτης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ για περίπου μισή ώρα, ωστόσο ο 45χρονος δεν ανταποκρίθηκε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έφερε βαριά τραύματα στον θώρακα και στα πλευρά, ενώ είχε καταλήξει ήδη από το σημείο του συμβάντος.

Για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του εργατικού δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.