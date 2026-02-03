Απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών έξω από το υπουργείο Εργασίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το τραγικό εργατικό δυστύχημα της μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» που κόστισε τη ζωή πέντε εργατριών.

Κεντρικό σύνθημα των εργαζόμενων διαδηλωτών είναι το «Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών».

Η απεργιακή κινητοποίηση, που προκηρύχθηκε από την Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Γάλα – Τρόφιμα – Ποτά, αποτελεί την άμεση απάντηση του κλάδου στην θανατηφόρα έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, περιστατικό το οποίο οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν ως «στυγνό εργοδοτικό έγκλημα».

«Διεκδικούμε ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο πρόεδρος του Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων στην EMFI (πρώην «ΕΒΓΑ»), Παναγιώτης Χαϊνάς, τόνισε την ανάγκη λήψης μέτρων για να μην υπάρξουν άλλα θύματα:

«Είμαστε εδώ και διεκδικούμε ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Αυτό γίνεται για το εργοδοτικό έγκλημα που είχαμε στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα. Είμαστε εδώ με την απεργία που προκήρυξε η Ομοσπονδία Γάλακτος-Τροφίμων και Ποτών».

«Κέρδη βαμμένα με αίμα»

Εργαζόμενοι από διάφορες επιχειρήσεις του κλάδου έχουν κατακλύσει τον χώρο έξω από το υπουργείο, κρατώντας πανό της Ομοσπονδίας και των επιχειρησιακών σωματείων. Η ατμόσφαιρα δονείται από συνθήματα που εκφράζουν την οργή και την αγανάκτηση για το γεγονός ότι «στον βωμό του κέρδους στοιβάζονται νεκροί εργαζόμενοι».

Κυρίαρχα συνθήματα στα χείλη των διαδηλωτών είναι: «Εσείς μιλάτε για κέρδη και ζημιές, εμείς μιλάμε γι’ ανθρώπινες ζωές», «Κέρδη βαμμένα με αίμα εργατών» και «Το έγκλημα στα Τρίκαλα δεν θα συγκαλυφθεί». Οι συγκεντρωμένοι διαμηνύουν προς πάσα κατεύθυνση πως «δεν θα θυσιάσουμε τις ζωές μας για τα κέρδη των βιομηχάνων», απαιτώντας εδώ και τώρα ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στα εργοστάσια.