Τριάντα έξι βρέφη φαίνεται να δηλητηριάστηκαν στη Βρετανία από μολυσμένο γάλα σε σκόνη, μετά την ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων που παρήγαγαν οι εταιρείες Nestle και Danone, λόγω επιμόλυνσης με την τοξίνη σερεουλίδη.

Κανένα από τα βρέφη, που έκαναν εμετό και διάρροια, δεν φέρεται να είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει κατηγορηματικά ότι τα βρέφη δηλητηριάστηκαν, έχει όμως επιβεβαιωθεί ότι κατανάλωσαν τις συγκεκριμένες μάρκες βρεφικού γάλακτος που έχουν επηρεαστεί. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι η μόνη χώρα που έχει επηρεαστεί.

Ποια γάλατα ήταν μολυσμένα

Η παρτίδα της Danone που αφορά η ανάκληση είναι η συσκευασία των 800 γραμμαρίων με κωδικό EXP 31-10-2026.

Όσον αφορά τη Nestle η ανάκληση αφορά αρκετά προϊόντα, μεταξύ των οποίων το βρεφικό γάλα SMA. Οι παρτίδες που επηρεάζονται αναφέρονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η σερεουλίδη είναι μια τοξίνη που είναι απίθανο να καταστραφεί με το μαγείρεμα ή κατά την παρασκευή του βρεφικού γάλακτος. Η κατανάλωσή της μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως ναυτία, εμετό και κοιλιακές κράμπες, τα οποία εμφανίζονται γρήγορα.