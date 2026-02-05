Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ προκάλεσε ο θάνατος του Θανάση Σκουρτόπουλου σε ηλικία 60 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Γεννηθείς στις 23 Μαΐου του 1965 στην Αθήνα, ο Σκουρτόπουλος ήταν αρχικά παίκτης μπάσκετ σε ΑΕΚ και Παγκράτι.

Ως βοηθός προπονητή θήτευσε δίπλα σε Ντράγκαν Σάκοτα, Ντούσαν Ίβκοβιτς και Φώτη Κατσικάρη, αποτελώντας μέλος του τεχνικού τιμ της ΑΕΚ. Υπήρξε επίσης συνεργάτης του Αργύρη Πεδουλάκη στον Πανελλήνιο

Η προπονητική του διαδρομή άρχισε από τον Γ.Σ. Δαφνίου, τον οποίο και οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στις εθνικές κατηγορίες. Αντίστοιχες επιτυχίες κατάφερε ως χεντ κόουτς του Αιγάλεω στο δεύτερο μισό των 00s.

Το 2009-10 εργάστηκε στο Περιστέρι, αμέσως μετά στον Πανελλήνιο και ακολούθως στον Ίκαρο Καλλιθέας και στον Πανιώνιο.

Από το 2014 έως το 2016 δούλευε στο Ρέθυμνο και από τον Φεβρουάριο 2017 στον Απόλλωνα Πάτρας. Ακολούθησαν ο Γυμναστικός Λάρισας και ο Ηρακλής.

Η ώρα της Εθνικής

Από το 2014 έως 2017 ανήκε στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής μπάσκετ, στο πλευρό του Φώτη Κατσικάρη και του Κώστα Μίσσα. Το 2018 ανέλαβε πρώτος προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και την οδήγησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αποχώρησε το 2022.

Ήταν επίσης ομοσπονδιακός προπονητής στην εθνική Κατάρ.