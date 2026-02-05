Το ήθος του Χάρη Παυλίδη είναι γνωστό. Μπορεί πολλές φορές να πιέζει τις αθλήτριές του, αλλά πάντοτε το κάνει για να τις βοηθήσει να ανέβουν επίπεδο. Δεν είναι άλλωστε τυχαία ένας από τους κορυφαίους προπονητές στο πόλο γυναικών.

Αυτή τη φορά ο κόουτς της Εθνικής επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να συγχαρεί τις αθλήτριες του και μάλιστα εν ώρα αγώνα. Κατά τη διάρκεια του μικρού τελικού με την Ιταλία και λίγο πριν το φινάλε, ο Χάρης Παυλίδης πήρε τάιμ άουτ.

Πολλούς παραξένεψε η απόφασή του, αλλά ο κόουτς της Εθνικής είχε ιδιαίτερο λόγο για να το πράξει. «Θέλω να σας πω συγχαρητήρια, κάνατε το καλύτερο παιχνίδι, είμαι υπερήφανος για μια ακόμα φορά, όταν παίζουμε το παιχνίδι μας δεν μπορεί κανείς να μας κερδίσει, σας ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια» ήταν τα λόγια του.