Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς νότιους ανέμους έως 9 μποφορ φέρνει η κακοκαιρία από αύριο, Πέμπτη 5/2.

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν κυρίως τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ πιθανώς να σημειωθούν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά:

στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο έως και τις πρωινές ώρες

στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά έως και το απόγευμα

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως αργά το βράδυ

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

από το μεσημέρι στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και

από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

⚠️Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ επιδείνωση θα παρουσιάσει εκ νέου ο καιρός με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από σήμερα το βράδυ (Τετάρτη 04-02-26) στη βορειοδυτική χώρα και αύριο Πέμπτη (05-02-26) στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής… pic.twitter.com/zZUmRC0niX — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 4, 2026

Αφρικανική σκόνη και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Ασθενείς χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και νότια, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κατά τόπους λασποβροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Ανατολικό Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ. Από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 15 με 17 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

«Hμέρα γενικευμένης κακοκαιρίας η Πέμπτη»

Όπως εξηγεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, η Πέμπτη θα είναι ημέρα γενικευμένης κακοκαιρίας, με τις πιο έντονες βροχές να σημειώνονται στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, ενώ προς το τέλος της ημέρας μεγάλος όγκος νερού θα πέσει στο ανατολικό Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Την Παρασκευή το πρώτο κύμα κακοκαιρίας υποχωρεί, ωστόσο ένα νέο σύστημα θα φέρει εκ νέου βροχές από το μεσημέρι και μετά, ξεκινώντας από τα δυτικά και επεκτεινόμενο στα κεντρικά, βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Τέλος, το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση, με ενισχυμένους νοτιάδες και άνοδο της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη βόρεια Κρήτη.

Πώς να «θωρακιστείτε» από την κακοκαρία

Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ερχόμενη κακοκαιρία, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ακόμη, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης.

Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο