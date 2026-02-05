Με έμφαση το ραντεβού στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη live στον αρχισυντάκτη του περιοδικού «Foreign Policy», Ravi Agrawal. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δεν διακρίνει σημαντικούς κινδύνους κλιμάκωσης με τη γειτονική χώρα και όπως είπε «αν ανατρέξετε στο πού βρισκόμασταν πριν από τέσσερα ή πέντε χρόνια, η κατάσταση τότε ήταν σαφώς πιο σύνθετη από ό,τι είναι σήμερα».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στον Τούρκο πρόεδρο είπε πως «θεωρώ ότι και οι δύο είμαστε έμπειροι ηγέτες, αναφέρομαι στον εαυτό μου και στον Πρόεδρο Ερντογάν. Αναγνωρίζουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή μας ήδη υπάρχουν αρκετά προβλήματα· δεν υπάρχει λόγος να προσθέσουμε βαθμούς πολυπλοκότητας». Στη συνέχεια είπε ότι «ωστόσο, ο βασικός μου στόχος ήταν και παραμένει η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι σήμερα πολύ ισχυρότερες από ό,τι ήταν πριν από έξι χρόνια. Η Ελλάδα είναι, από τη φύση της, μια αμυντική δύναμη. Παρ’ όλα αυτά, οφείλουμε να διαθέτουμε και να προβάλλουμε αξιόπιστη αποτρεπτική ισχύ».

«H Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά το Διεθνές Δίκαιο από την εποχή που θεσπίστηκαν οι μεταπολεμικές διεθνείς ρυθμίσεις για την ασφάλεια και την άμυνα. Είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Όσον αφορά στις περιφερειακές γεωπολιτικές διαφορές μας, προβάλλουμε πάντα τη θεμελιώδη αρχή ότι αυτές μπορούν να επιλυθούν μόνο με βάση το Διεθνές Δίκαιο, και ειδικότερα το Δίκαιο της Θάλασσας. Ταυτόχρονα, όμως, δεν είμαστε αφελείς. Κατανοούμε ότι σε αυτές τις ταραχώδεις εποχές είναι σημαντικό να οικοδομήσουμε τις δικές μας δυνατότητες όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια», είπε με νόημα.

Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής και η αναφορά στη Χίο

Στη συνέχεια όπως εξήγησε «υπάρχει πρόνοια στις ευρωπαϊκές συνθήκες, το Άρθρο 42, παράγραφος 7. Πρόκειται για το ευρωπαϊκό ισοδύναμο του Άρθρου 5 (του NATO). Είναι μια ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, η οποία μάλιστα είναι διατυπωμένη με ακόμη πιο ισχυρό τρόπο από το Άρθρο 5. Στην Ευρώπη μιλάμε πολύ λίγο γι’ αυτήν. Έχει έρθει η στιγμή να τη φέρουμε πραγματικά στο προσκήνιο και να πούμε ξεκάθαρα: ανεξαρτήτως του τι θα συμβεί με το ΝΑΤΟ, εμείς στην Ευρώπη έχουμε συμφωνήσει ότι εάν ένα κράτος-μέλος δεχθεί επίθεση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, διαθέτουμε τη δική μας ρήτρα συλλογικής, αμοιβαίας συνδρομής. Αυτό όχι σε βάρος του NATO, γιατί πιστεύω ότι το NATO θα γίνει ισχυρότερο εάν ασχοληθούμε περισσότερο με την άμυνά μας και οι ΗΠΑ θα μας αντιμετωπίσουν πιο σοβαρά».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε πως «βρισκόμαστε σε θέση να εισάγουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο και στη συνέχεια να το στέλνουμε βόρεια, μέσω του κάθετου διαδρόμου. Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε έως και 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Από μια χώρα που βρισκόταν στην περιφέρεια του ευρωπαϊκού χάρτη, θα έλεγα ότι γινόμαστε συν-αρχιτέκτονες του νέου χάρτη ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης».

Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη τραγωδία της Χίου υπογραμμίζοντας ότι «χρειαζόμαστε μία ενδελεχή έρευνα (…) Δίχως την παρέμβαση του Λιμενικού, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σήμερα θα θρηνούσαμε ακόμη περισσότερους νεκρούς μετά από αυτό το δυστύχημα».