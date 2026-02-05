5 το πρωί: Οι κάμερες της «σιωπής» – Επέλαση κακοκαιρίας με «λάσπη» – Παρασκευή και 13 για αγρότες
Το Αιγαίο «ματώνει» και πάλι με το ναυάγιο στη Χίο, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκρυθμη, εν αναμονή της έναρξης των συνομιλιών Ουάσινγκτον - Τεχεράνης για τα πυρηνικά του Ιράν στο Ομάν και ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Superleague
1
Ναυάγιο στη Χίο στα πρότυπα της... Πύλου
- Η σύγκρουση που σκότωσε 15 πρόσφυγες: Ένα υπερφορτωμένο φουσκωτό με τουλάχιστον 40 άτομα συγκρούστηκε με πλωτό του Λιμενικού στα ανοιχτά του Μυρσινιδίου. Η ανατροπή του σκάφους των διακινητών προκάλεσε 15 θανάτους και 26 τραυματισμούς, ανάμεσά τους 12 παιδιών, ενώ αναδεικνύονται ερωτήματα για τη διαχείριση της τραγωδίας και την ασφάλεια των επιβατών.
- Οι κάμερες που δεν κατέγραψαν το δυστύχημα: Το πλωτό του Λιμενικού διαθέτει θερμικές κάμερες νυχτερινής παρατήρησης, αλλά δεν κατέγραψε ούτε πλάνο από τις κρίσιμες στιγμές του δυστυχήματος. Η «σιωπή» των καμερών προκαλεί αμφιβολίες για τα γεγονότα και τα αίτια της σύγκρουσης, με το υπουργείο Ναυτιλίας να ανακοινώνει ΕΔΕ σε ένα περιστατικό που θυμίζει την αδιανόητη τραγωδία της Πύλου.
- Η ανθρωπιστική διάσταση και η διεθνής ανησυχία: Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ εκφράζει θλίψη και ζητά πλήρη διαφάνεια στη διερεύνηση, προστασία ζωής στη θάλασσα και επισημαίνει ότι από το 2015 έως το 2025, 3.148 πρόσφυγες έχουν χάσει τη ζωή τους στο Αιγαίο. Τονίζει την ανάγκη για ασφαλείς εναλλακτικές οδούς, στήριξη χωρών πρώτου ασύλου και διεθνή συνεργασία για να μη χάνονται ζωές, υπενθυμίζοντας την νομική και ηθική υποχρέωση των κρατών.
2
Κακοκαιρία με λασποβροχές και δυνατούς ανέμους
- Έκτακτο δελτίο: Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα από σήμερα, Πέμπτη. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι έως 9 μποφόρ, θα πλήξουν τη χώρα, ενώ, λόγω της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια, δεν αποκλείονται κατά τόπους λασποβροχές.
- Οι «κόκκινες» περιοχές: Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο τμήμα του Ιονίου και την Ήπειρο, έως και τις πρωινές ώρες, στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Στερεά, έως και το απόγευμα, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως αργά το βράδυ, στην αν. Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα, από το μεσημέρι στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.
- Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα; Την Παρασκευή, το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα υποχωρήσει, ωστόσο ένα νέο σύστημα θα φέρει εκ νέου βροχές από το μεσημέρι και μετά, ξεκινώντας από τα δυτικά και επεκτεινόμενο στα κεντρικά, βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Το Σάββατο, ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση, με ενισχυμένους νοτιάδες και άνοδο της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη βόρεια Κρήτη.
3
Στην Αθήνα με τρακτέρ, ΙΧ και λεωφορεία οι αγρότες
- Απόβαση στην Αθήνα: Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ύστερα από συνδιάσκεψη των αγροτών στη Λάρισα, χθες το μεσημέρι, αποφάσισε να κατέβει στην πρωτεύουσα την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, με παραμονή μέχρι το Σάββατο. Η κίνηση αυτή θεωρείται το «τελευταίο χαρτί» των αγροτών προς την κυβέρνηση, καθώς θεωρούν ότι έχουν ακούσει τα αιτήματά τους, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί λύσεις.
- Μέσα μετακίνησης και συμμετοχή: Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν τρακτέρ από τις κοντινές περιοχές, ενώ οι αγρότες από τις πιο μακρινές θα προσέλθουν με επιβατικά αυτοκίνητα και λεωφορεία, εξασφαλίζοντας τον μαζικό χαρακτήρα της δράσης.
- Αιτήματα και προγραμματισμένες δράσεις: Οι αγρότες διεκδικούν κυρίως αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, ενώ οι κτηνοτρόφοι εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, καθώς πλήττει το ζωικό κεφάλαιο και προκαλεί σοβαρές απώλειες στον κτηνοτροφικό κόσμο. Όσον αφορά τις επόμενες ημέρες, τη Δευτέρα και την Τρίτη, θα πραγματοποιηθούν κατά τόπους δράσεις στις πόλεις τους.
4
Την Παρασκευή οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν
- Συμφώνησαν στον τόπο: Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ, σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν το πρωί της Παρασκευής στη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν. Ακολούθως, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μετέδωσε πως αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε τελικά το αίτημα του Ιράν για συνάντηση στο Ομάν και όχι στην Κωνσταντινούπολη, όπως αρχικά προγραμματιζόταν.
- Νέες απειλές: Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο NBC News ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, «θα πρέπει να ανησυχεί πολύ», ενόψει των διαπραγματεύσεων, καθώς οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή.
- Οι δύσκολες επιλογές: Οι σχέσεις ΗΠΑ- Ιράν βρίσκονται στο χειρότερο δυνατό σημείο. Σύμφωνα με τη λογική του ρεπουμπλικανού προέδρου, οι επιλογές είναι δύο: είτε μια συμφωνία που θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δε θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, είτε η στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, με μορφή και έκταση που παραμένουν απρόβλεπτες.
5
Ερυθρόλευκη παρέλαση στην Τρίπολη
- Πάτησε κορυφή: Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα και εμφατικά από την Τρίπολη με πρωταγωνιστές τους Ταρέμι και Ποντένσε και επικρατώντας 3-0 του Αστέρα ΑΚΤΟR στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, πάτησε στην κορυφή με 46 πόντους. Στην 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League, o Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (8/2, 21:00) στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
- Φουλ για τελικό ο ΠΑΟΚ: Έχοντας τις περισσότερες «μεγάλες» στιγμές στο ματς, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και πήρε πλέον ένα πάρα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα, ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Τετάρτης (11/2, 20:30) στην Τούμπα, για το «εισιτήριο» που οδηγεί στον τελικό της 25ης Απριλίου στο «Πανθεσσαλικό» του Βόλου.
- Ανοιχτοί λογαριασμοί: «Ανοιχτούς λογαριασμούς» ενόψει της ρεβάνς της 11ης Φεβρουαρίου, στη Λιβαδειά, άφησαν ΟΦΗ και Λεβαδειακός, μετά το 1-1 στο Παγκρήτιο, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 20λεπτου, με τους Κρήτες να προηγούνται στο 5′ με τον Γκονζάλεθ και τους Βοιωτούς ν’ «απαντούν» στο 18′ με το απευθείας φάουλ του Μπάλτσι.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.