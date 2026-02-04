Στη σύλληψη ενός ατόμο που επέβαινε στο μοιραία ταχύπλοο που συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού το βράδυ της Τρίτης (3/2) ανοιχτά της Χίου προχώρησαν οι Αρχές μετά από εισαγγελική εντολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον Μαροκινό, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους αλλοδαπούς που διασώθηκαν, όλοι τους από το Αφγανιστάν, ως διακινητής που τους μετέφερε από τα τουρκικά παράλια προς τη Χίο.

Στελέχη του Λιμενικού τις τελευταίες ώρες έλαβαν καταθέσεις από τους διασωθέντες του ναυαγίου και με βάση αυτές ο αρμόδιος εισαγγελέας της Χίου εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Μαροκινού

Ειδικότερα ανέφεραν οτι ο χειριστής του σκάφους μιλούσε αραβικά ενώ όλοι οι άλλοι επιβαίνοντας στο ταχύπλοο ήταν από τον Αφγανιστάν.

Από τους διασωθέντες ο μοναδικός αραβόφωνος είναι ο συγκεκριμένος άνδρας από το Μαρόκο, ο οποίος εξ αρχής ήταν ο βασικός ύποπτος ως διακινητής των μεταναστών.