Σοβαρό ρήγμα στις αμερικανοϊρανικές επαφές προκαλεί η άρνηση της Ουάσιγκτον να ικανοποιήσει τα αιτήματα της Τεχεράνης, για τον τόπο και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων, θέτοντας σε κίνδυνο την προσπάθεια επίλυσης της διαμάχης γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυξάνοντας ξανά τον κίνδυνο νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή

Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται ο ιστότοπος Axios, προειδοποιούν ότι αν «κλείσει» η διπλωματική οδός, ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να στραφεί σε στρατιωτικές επιλογές.

Αμερικανικό «όχι» στις ιρανικές απαιτήσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθάρισαν την Τετάρτη στο Ιράν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης για αλλαγή, τόσο της τοποθεσίας όσο και της μορφής των συνομιλιών, που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Η στάση αυτή εντείνει το αδιέξοδο και απειλεί να τινάξει στον αέρα τη διπλωματική προσπάθεια επαναπροσέγγισης.

Από την Κωνσταντινούπολη… στο «τίποτα»

Οι δύο πλευρές είχαν αρχικά συμφωνήσει να συναντηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής ως παρατηρητών.

Ωστόσο, την Τρίτη, το Ιράν ζήτησε:

τη μεταφορά των συνομιλιών στο Ομάν

τη διεξαγωγή τους σε καθαρά διμερές επίπεδο

Στόχος της Τεχεράνης ήταν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι συζητήσεις να περιοριστούν αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα και να αποκλειστούν ζητήματα όπως οι βαλλιστικοί πύραυλοι, που αποτελούν βασική προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής.

«Ή αυτό ή τίποτα»

Αν και η Ουάσιγκτον εξέτασε το ενδεχόμενο αλλαγής τοποθεσίας, τελικά απέρριψε το αίτημα.

«Τους είπαμε ”ή αυτό ή τίποτα” και εκείνοι απάντησαν ”εντάξει, τότε τίποτα”», δήλωσε ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος, που πρόσθεσε ότι εάν το Ιράν επιστρέψει στην αρχική συμφωνία, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτή ή την επόμενη εβδομάδα.

Η σκιά της στρατιωτικής επιλογής

«Θέλουμε να φτάσουμε γρήγορα σε μια πραγματική συμφωνία, διαφορετικά κάποιοι θα αρχίσουν να εξετάζουν άλλες επιλογές», είπε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος, παραπέμποντας στις επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για χρήση στρατιωτικής ισχύος.

Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Τι ακολουθεί

Σύμφωνα με τους αμερικανούς αξιωματούχους, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να μεταβούν την Πέμπτη στο Κατάρ, για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με το Ιράν.

Από εκεί, το πιθανότερο είναι να επιστρέψουν στο Μαϊάμι, αντί να ταξιδέψουν για απευθείας συνάντηση με τους Ιρανούς — ένδειξη ότι το ρήγμα παραμένει βαθύ.